Times узнала о нарушении ВСУ условий контрактов с военными

Речь идет о том, что военные заключают контракт для выполнениях одних задач, но затем попадают в другие подразделения: например, инженеров отправляют в пехоту

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ВСУ не соблюдают условия контрактов, которые украинцы заключают с Минобороны, заявил на условиях анонимности офицер-морпех британской газете The Times.

«Армия все равно не соблюдает условия контрактов — недавно у нас появились ребята, которых перевели из инженерной бригады. Они подписали [контракт] как понтонные строители, теперь они пехота», — сказал он.

Офицер добавил, что длительность его контракта равна длительности боевых действий, поэтому «это буквально билет в один конец».

В последние месяцы на Украине говорят об обострении проблемы дезертирства из ВСУ. В декабре Bloomberg сообщал со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины, что с 2022 года она возбудила около 96 тыс. уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои позиции, и большинство из них были начаты в этом году. Приводились оценки, согласно которым число дезертиров может достигать 100-200 тыс. человек.

Один из собеседников Bloomberg называл причиной дезертирства своего товарища то, что его из артиллерийских войск перевели в пехотное подразделение — сначала якобы на месяц, но когда стало ясно, что перевод был постоянным, мужчина ушел в самоволку.

На фоне кризисной ситуации в ВСУ в феврале на Украине запустили проект «Контракт 18-24», подразумевающий возможность для молодых людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, добровольно служить в армии. Заключившим контракт будут выплачивать 1 млн гривен (2,3 млн руб.), из которых 200 тыс. гривен (460 тыс. руб.) они получат сразу, а остальную сумму — в течение службы. Ежемесячное довольствие составит до 120 тыс. гривен (276 тыс. руб.).

Politico и «Страна» писали, что новый вид контракт уже поступившие на службу военные посчитали несправедливым по отношению к себе.

В феврале Россия и Украина также назвали свои оценки потерь ВСУ. Начальник Главного оперативного управления российского Генштаба — первый замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что с начала военной операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 млн военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла 46 тыс. военных убитыми, еще 350-380 тыс. солдат были ранены.