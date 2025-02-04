В ВСУ ответили на обвинения о дезертирствах из-за «лоялистов Сырского»
Случаи дезертирства в ВСУ имеют место, борьба с ними требует системного подхода, который включает в себя управленческие и психологические аспекты, заявили европейской версии издания Politico в украинском Генштабе.
Ранее военный медик Анастасия, которая добровольно поступила на службу в 2022 году, рассказала Politico, что командование подделало документы и перевело ее в «одну из самых горячих точек» около населенного пункта Курахово в ДНР. «Под командованием [главкома ВСУ Александра] Сырского личный состав превратился в группу лоялистов. Многие командиры сменились на людей Сырского, которые мало заботятся о других и хотят сообщать вышестоящему командованию только о победах, независимо от того, скольких жизней это будет стоить», — сказала она.
Как отмечает Politico, подобные истории повторяются по всей Украине из-за нехватки личного состава ВСУ на фоне российского наступления в Донбассе. Проблемы на линии фронта вызывают вопросы к военному командованию, которое пытается перейти «от жесткой советской модели управления к системе, основанной на западных принципах», пишет издание.
В пресс-службе украинского Генштаба опровергли эти обвинения. «Одним из основополагающих принципов является ценность жизни персонала, которая обеспечивает долгосрочную боеготовность и стабильность коллектива», — говорится в заявлении. Вместе с тем там отказались обсуждать проблемы, с которыми сталкивается украинская армия, но признали наличие случаев дезертирства и борьбу с ними. «Это требует системного подхода, который охватывает как управленческие, так и психологические аспекты», — заявили в ведомстве.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что «проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы». The Guardian писала о кризисе в ВСУ из-за дезертирства. Как отмечала уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова, спустя три года боевых действий «люди измотаны» и проблему невозможно решить уголовным наказанием.
анонсировала первую масштабную ротацию. Для запуска этого процесса в сухопутные войска планируют перевести около 50 тыс., или 20%, военных. Собеседник издания исключал связь этого решения с возможными переговорами или заморозкой линии фронта.
В начале года Сырский называл недостаточным уровень мобилизации на Украине. Он также напоминал о сохранении запрета на перевод высококвалифицированных кадров в пехоту. По его словам, так поступают «в разумных пределах» в отношении служащих в сфере логистики, обслуживания и обеспечения. Однако в Генштабе признавали перевод части авиатехников военно-воздушных сил в пехоту из-за «непростой ситуации на фронте».
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