«Цензор.net» узнал о назначении командиров создаваемых в ВСУ корпусов

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украинский президент Владимир Зеленский определил состав и командование корпусов Вооруженных сил Украины (ВСУ), создаваемых в рамках реорганизации структуры армии. Об этом сообщает главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в Facebook (компания-владелец соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его данным, уже назначены 18 командиров корпусов. Среди них — Денис Прокопенко, командир полка Нацгвардии «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), который попал в плен в Мариуполе, но вернулся на Украину в ходе обмена; первый командир «Азова» Андрей Билецкий (командует 3-ей штурмовой бригадой); командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский и др. Ранее Бутусов сообщал, что некоторые корпуса будут созданы на базе тех соединений, которыми сейчас командуют эти военные.

В состав корпусов в среднем войдут по пять бригад. Один корпус будет включать семь бригад. Большинство корпусов — 13 — создаются в сухопутных войсках, два корпуса — в десантно-штурмовых, столько же — в Нацгвардии и один — в морской пехоте.

Реорганизация армии должна повысить эффективность командования, но Бутусов отмечает несколько проблем реформы — например то, что для полноценного перехода на корпусную структуру у ВСУ недостаточно командных кадров. Также он указал, что среди выбранных командиров есть те, чье назначение удивляет «из-за большого количества вопросов об их компетенции на прошлых должностях».

Главком ВСУ Александр Сырский в начале февраля сообщил, что в армии идет переход на корпусную структуру (сейчас она бригадная).