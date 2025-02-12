Украинские военные возмутились из-за нового вида контракта с 18 лет

Бойцы ВСУ считают, что условия нового контракта для 18-24-летних должны распространяться и на тех, кто уже служит, а сейчас решение Киева вызовет дискриминацию в армии и снижение мотивации у «старичков»

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Украинские военные, участвующие в боях, оказались недовольны новым проектом «Контракт 18-24», который предусматривает ряд льгот и значительные выплаты при добровольном поступлении на службу для тех, кто не подпадает под мобилизацию. Уже поступившие на службу считают такое решение несправедливым по отношению к себе. На комментарии в соцсетях обратили внимание Politico и «Страна».

Так, украинский юрист и военный Маси Найем, потерявший в ходе боев глаз, в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) написал, что руководство Украины этим решением «обесценивает» тех, кто вступил в армию добровольно в начале боевых действий. «Похоже, что при выборе между непопулярными решениями они решили пренебречь мотивацией тех, кто уже находится на службе», — добавил он.

Бойцы, посты в X которых приводит «Страна», считают, что условия нового контракта «правильные», но должны распространяться на всех, а не только на новобранцев. «Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния», — пишет один из них.

«Вы же понимаете, как будут относиться «старички» к этим молодым контрачам? Они год послужат, деньги заработают, а потом еще и спокойно за границу уедут», — отмечает другой.

Среди тех, на кого направлена новая мера, также возникли сомнения по поводу нее. Опрошенные «Страной» молодые люди отметили два момента, которые «смущают» больше всего:

службу по этому контракту можно проходить в ограниченном числе бригад, большинство из которых — в пехоте. Многие опасаются, что в таком случае сразу окажутся «на передке», а из-за проявившегося негативного настроя «стариков» новобранцев могут отправлять на самые опасные участки;

условия контракта «слишком хороши, чтобы быть правдой» и служат для привлечения молодых людей, после чего, как подозревают некоторые, договор могут продлить или сделать бессрочным, как у остальных служащих.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране ужесточили условия мобилизации, в частности снизив минимальный порог призыва с 27 до 25 лет. На фоне жалоб украинских бойцов в интервью западным СМИ на нехватку личного состава, отсутствие ротаций на передовой и, как следствие, истощение военных российские войска активно продвигаются в Донбассе.

Вашингтон призывал Киев снизить минимальный возраст мобилизации, но украинские власти отказывались это делать, отмечая, что ключевой проблемой для ВСУ остается нехватка оружия.

Новый вид годового контракта предусматривает выплату 1 млн грн (2,3 млн руб. по курсу на момент публикации), из которых 200 тыс. гривен (460 тыс. руб.) молодые люди получат сразу, а остальную сумму — в течение службы. Ежемесячное довольствие составит до 120 тыс. гривен (276 тыс. руб.). Politico отмечает, что уже служащие получают в месяц в среднем в 10 раз меньше размера первой выплаты в зависимости от звания и прибавку до €2,3 тыс. за выполнение боевых задач.

Среди других привилегий — «нулевая» ипотека, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы. Также добровольцев после завершения контракта обещают на год освободить от мобилизации.