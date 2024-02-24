Politico сообщило о «мрачной атмосфере» в офисе Зеленского
В офисе президента Украины Владимира Зеленского в последние недели царит «довольно мрачная атмосфера разочарования» на фоне проблем с согласованием в конгрессе пакета помощи от США, пишет Politico со ссылкой на источник.
Вместе с тем собеседник издания отметил, что в Киеве все еще надеются на принятие законопроекта в конгрессе США о военной поддержке Украине в ближайшем будущем. «Почти все убеждены, что помощь придет в ближайшее время, — приводит Politico слова источника, близкого к офису Зеленского. — Пока администрация президента ждет хороших новостей из США, она также работает над улучшением мобилизации и военного планирования. Цель состоит в том, чтобы быть готовыми эффективно использовать помощь, как только она поступит».
Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу Fox News отсутствие «плана Б» на случай, если США не предоставят Украине помощь. Он также заявлял о тяжелой ситуации на нескольких участках линии боевого соприкосновения и указал не нехватку вооружения и военной техники.
Вице-президент США Камала Харрис также говорила, что «плана Б не существует, если конгресс не одобрит помощь». По ее словам, для Вашингтона настал «момент истины», когда есть возможность продемонстрировать, «поддерживаем ли мы наших друзей перед лицом крайней жестокости или нет».
Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля, не проголосовав по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд. Нижнюю палату конгресса контролируют республиканцы, настаивающие в обмен на одобрение этой инициативы на укреплении границы США с Мексикой. Документ принял сенат 13 февраля после длительных межпартийных переговоров. Последний пакет помощи в размере $250 млн Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года.
20 февраля конгрессмены из палаты представителей опубликовали альтернативный законопроект о помощи Киеву и призвали его поддержать, поскольку, по их мнению, без оружия США «положение Украины находится под угрозой».
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