WSJ узнала о перспективах соглашения по Украине до выборов в США

Чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически относятся к перспективам каких-либо мирных переговоров с Россией по Украине, пишет The Wall Street Journal. Они также исключают возможность заключения соглашения до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Как указывает газета, ставки сегодня намного выше, чем два года назад, из-за сотен миллиардов долларов, которые западные союзники с тех пор потратили на Украину, а также из-за их частых публичных обязательств поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Поддержка Украины, которую два года назад многие считали очевидным национальным интересом США, в год выборов стала предметом разногласий, пишет WSJ.

В течение нескольких месяцев республиканцы в палате представителей (контролируют ее) блокировали законопроект, который позволил бы выделить Киеву новую военную помощь, включая последний двухпартийный законопроект, принятый Сенатом. В результате задержки с поставками в украинской армии возникла нехватка артиллерийских снарядов.

«Дело не только в том, что американская помощь была сокращена, но она была сокращена без предупреждения и без предоставления нам времени на адаптацию», — сказал экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Перспектива того, что Украина из-за нехватки вооружений может потерять гораздо больше позиций в ближайшие месяцы, наряду с сомнениями в готовности Вашингтона защищать своих союзников, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, «все больше нервирует» демократические страны в Европе и за ее пределами, в том числе на Тайване.

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