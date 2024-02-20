В Вашингтоне заявили об отступлении Украины из-за тупика в конгрессе США
Конгрессмены из палаты представителей США, которые на прошлой неделе представили альтернативный законопроект о помощи Украине и другим странам, призвали законодателей поддержать документ, поскольку без американского оружия «положение Украины находится под угрозой», сообщает The Hill.
Республиканец Брайан Фицпатрик (штат Пенсильвания) и демократ Джаред Голден (штат Мэн) обратились к коллегам с письмом, в котором отмечается, что с начала полномасштабных боев на Украине США оказывали Киеву поддержку и без нее украинская сторона «может потерпеть неудачу».
«Положение Украины под угрозой. У борцов за ее свободу заканчиваются боеприпасы, и те отступают с востока, открывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат тупиковой ситуации в конгрессе», — заявили авторы обращения. В письме также говорится, что США не могут «повернуться спиной к украинскому народу», поскольку «десятки тысяч человек сражаются и умирают за то, чтобы сохранить демократию и суверенитет». Россия осуждает поддержку Украины со стороны Запада и заявляет, что это не изменит хода военных действий.
Фитцпатрик и Голден предлагают выделить Украине $47,69 млрд, Израилю — $10,4 млрд, союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе — $5,4 млрд, а еще $2,4 млрд — на проведение американских операций на Ближнем Востоке. Законодатели отмечают, что их проект «ограничивает предыдущие предложения об иностранной помощи самыми необходимыми военными поставками».
Контролируемый демократами сенат 13 февраля одобрил предложение о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню более $95 млрд, из которых Киеву предназначено более $60 млрд. На согласование проекта ушли месяцы. Однако спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что нижняя палата конгресса не будет рассматривать документ, если туда не добавят пункты об усилении охраны границы с Мексикой. В предыдущей версии проекта, которая не прошла голосование, на это предлагали выделить $20 млрд.
В своем проекте Фитцпатрик и Голден предлагают на год возобновить действие программы «Оставайтесь в Мексике», в рамках которой просителям убежища нужно будет вернуться в свою страну на время, пока власти США будут выносить решение, и ввести иные ограничения для мигрантов. «Защита границ необходима для сохранения демократии и, следовательно, для поддержания мирового порядка», — заявил Фитцпатрик.
Hill отмечает, что законопроект вряд ли сможет заручиться достаточной поддержкой, его уже осудили и демократы, и республиканцы.
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