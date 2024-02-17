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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский отказался считать предательством проблемы с помощью от США

Зеленский отказался считать предательством проблемы с помощью от США
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Военная операция на Украине
Зеленский выразил уверенность в том, что конгресс США одобрит выделение $60 млрд Киеву. Харрис предупредила, что у Вашингтона нет «плана Б» в случае, если этого не произойдет. Россия осуждает любую помощь Запада Украине
Владимир Зеленский&nbsp;и&nbsp;Камала Харрис
Владимир Зеленский и Камала Харрис (Фото: Tobias Schwarz / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не воспринимает ситуацию с согласованием пакета помощи Киеву на $60 млрд в конгрессе США как «предательство». Он выразил уверенность в том, что выход будет найден.С таким заявлением Зеленский выступил на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодня альтернативы, потому что рассчитываем на США как на нашего стратегического партнера и на то, что они останутся стратегическим партнером», — приводит его слова «Украинская правда». Зеленский отметил, что средства в размере $60 млрд сами по себе не открывают «путь к победе», многое зависит от морального духа военнослужащих и жителей Украины, санкций против России и поддержки западных союзников.

«Это большая союзническая работа, работа ежедневная. Поэтому этот пакет — это путь вперед, но это еще не «победа», — отметил президент Украины. — Считаю ли я, что США заняли предательскую позицию? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. Я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы — электоральные, политические, но я не хочу их комментировать, это внутренние процессы США. Но я рассчитываю, что все же союзническая позиция сохранится».

Харрис в свою очередь заявила, что для США наступил «час расплаты». «Мы должны внести свой вклад. И мы совершенно ясно дали понять, что конгресс должен действовать, — сказала Харрис в интервью NBC News. — Это момент, когда у Америки есть возможность продемонстрировать свою позицию по таким вопросам, поддерживаем ли мы наших друзей перед лицом крайней жестокости или нет? И я говорю, что мы поддерживаем наших друзей».

Она также пообещала продолжение совместной с президентом США Джо Байденом работы над «обеспечением ресурсов и оружия», которые необходимы Украине. «Плана Б не существует, если конгресс не одобрит помощь, — сказала она. — Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила то, что ей нужно».

Накануне палата представителей ушла на перерыв до 28 февраля, не проголосовав по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Нижнюю палату конгресса контролируют республиканцы, выступающие против этой инициативы и настаивающие на укреплении границы США с Мексикой. Последний пакет помощи в размере $250 млн Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина США Владимир Зеленский Камала Харрис Мюнхенская конференция
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