Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай отсутствия помощи США

У Владимира Зеленского нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. По его словам, без помощи стран Запада ВСУ будут нести все больше потерь. Конгресс США пока не принял документ о помощи

Владимир Зеленский (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

У президента Украины Владимира Зеленского нет плана Б на тот случай, если США по какой-то причине не предоставят Украине помощь, следует из его интервью телеканалу Fox News.

В ответ на вопрос о потенциальной потере американской помощи Зеленский заявил: «Нам надо будет найти что-то похожее; конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии». По его словам, которые приводит телеканал, без помощи западных стран украинские войска будут нести все больше потерь.

Президент выразил разочарование «бюрократией» как препятствием на пути получения необходимой поддержки, а также нехваткой технологий и оружия. В какой-то момент он сказал, что «время — деньги».

Зеленский также рассказал, что продолжал настаивать на необходимости поставок от союзников, в том числе от США, понимая, что поддержка борьбы Украины в конгрессе ослабла, поскольку некоторые обеспокоены смыслом продолжения поддержки войны, у которой нет четкого финала или выхода.

«Мы должны выжить, — сказал он, — мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но… Вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение».

20 февраля президент Украины заявил о тяжелой ситуации на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Он также указал на то, что ВСУ не хватает вооружения и военной техники, и отметил задержку поставок помощи из стран Запада. 16 февраля о плохой для украинской армии ситуации на фронте заявил также глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки под Донецком. Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль.

Вопрос военной помощи Украине стал предметом дискуссии в конгрессе США. 15 февраля члены палаты представителей отправились на каникулы до 28 февраля, нижняя палата так и не проголосовав по уже одобренному сенатом законопроекту о дополнительных ассигнованиях на нужды национальной безопасности. Документ, который предусматривает выделение $95,34 млрд в том числе на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, был принят верхней палатой 13 февраля после длительных межпартийных переговоров.

Позже конгрессмены из палаты представителей США, которые на прошлой неделе представили альтернативный законопроект о помощи Украине и другим странам, призвали поддержать документ, поскольку без оружия из США «положение Украины находится под угрозой».