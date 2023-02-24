Белый дом раскрыл содержание санкций к годовщине операции на Украине

США введут санкции против 200 физлиц и 90 фирм на годовщину военной операции на Украине

Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Минфин США введет санкции против более чем 200 компаний и физлиц из России, стран Европы и Азии, которые оказывают Москве военную поддержку; среди них есть 12 российских финансовых учреждений, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Новые ограничения ждут энергетический, угольный и металлургический секторы, они будут отрегулированы таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на рынок, говорится в сообщении.

Минторг США включит в санкционные списки почти 90 компаний из России, Китая и других стран, которые рассматриваются Вашингтоном в качестве помогающих Москве обходить санкции и осуществляющих поддержку российского оборонного сектора. Упомянутые в списках компании не смогут приобретать полупроводники, независимо от того, произведены ли они в США или с использование американского ПО и технологий в других государствах.

«Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы замороженными до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта», — отметили в Белом доме.

«Минторг также примет меры совместно с партнерами и союзниками по G7 для согласования мер в отношении промышленного оборудования, предметов роскоши и других предметов», — сказано в сообщении.

Кроме того, будут повышены тарифы на российские товары, указ об этом подпишет президент Джо Байден. Это сделают для сокращения доходов России и снижения зависимости от российских поставок при минимизации издержек американских потребителей.

«Сегодняшнее решение приведет к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, минералов и продуктов химической промышленности на сумму около $2,8 млрд для России. Это также значительно увеличит затраты на алюминий, который был выплавлен или отлит в России, для выхода на рынок США», — сообщила пресс-служба Белого дома.

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