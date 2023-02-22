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Боррель назвал 2022 год неплохим для российской экономики

Глава евродипломатии Боррель: 2022 год был неплохим для российской экономики
Цены на энергоносители в 2022 году выросли в десять раз, поэтому, несмотря на санкции, российская экономика чувствовала себя неплохо, однако сейчас все изменилось, заявил Боррель
BRENT BRENT $82,76 -0,8%
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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Несмотря на введенные против России санкции, 2022 год был «неплохим» для российской экономики. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Zero.

«Почему? Потому что цены на энергоносители взлетели, они выросли в десять раз. И мы все еще зависели от них, мы должны были продолжать покупать у них [газ], альтернативы не было, а цены были очень высокими», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Борреля, сейчас ситуация «значительно изменилась», поскольку страны ЕС больше не зависят энергетически от Москвы. Так, если раньше Европа закупала 40% газа, то теперь показатель снизился до 6%, добавил он.

Глава евродипломатии выразил уверенность, что Россия не найдет новых клиентов, которые могли бы заменить ЕС.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю. В этот же день начал действовать потолок цен $60 за баррель, введенный странами G7, Евросоюзом и Австралией. 3 февраля cтраны договорились установить потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель (дизельное топливо), а на продукцию, которая продается с дисконтом (мазут), — на уровне $45 за баррель.

В ответ Россия запретила продажу сырья в страны, которые ввели потолок цен. В начале января Минфин России сообщил, что средняя цена на нефть Urals в декабре 2022 года обвалилась на 24% к предыдущему месяцу: Urals в прошлом месяце стоила в среднем $50,47 за баррель. 

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Bloomberg сообщал, что 6 января российская нефть Urals торговалась на уровне около $38 за баррель — ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен на нефть из России. При этом мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель.

Агентство связало падение цены с тем, что из-за санкций Россия стала более зависимой от Китая и Индии и в результате Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

В связи с этим президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку придумать, как снизить влияние дисконта цен на нефть.

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Жозеп Боррель Экономика Россия
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