Bloomberg сообщил о «куче миллиардов», застрявших в Москве у иностранцев

Санкции мешают вывести из России активы иностранных инвесторов, некоторые компании решили смириться «и забыть» о деньгах, часть из них согласны потерять часть средств при выводе основной суммы. ЦБ оценивал активы в ₽280 млрд

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В России застряли принадлежащие иностранным инвесторам «миллиарды долларов», которые «застряли в ловушке санкций» и не могут быть выведены из страны, речь идет о дивидендах по акциям, выплате процентов по облигациям и остальным активам, которые западные компании не продали до начала конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

Юридически деньги принадлежат крупнейшим инвестиционным компаниям, среди которых JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, однако в частным разговорах в больше из них признают, что не надеются вернуть деньги.

В GAM Investment Management указали, что о застрявших активах «следует забыть», поскольку сам финансовый рынок по-прежнему существует, но при намерении вернуть средства «все сводится к санкциям». Bloomberg отмечает, что в финансовых организациях неохотно признают наличие в портфеле российских активов, пока идут бои на Украине.

Некоторые компании намерились вернуть хотя бы часть средств, в частности, юридические пути для этого ищут в Morgan Lewis & Bockius. Как пишет агентство, одним из вариантов стал многоэтапный перевод активов на аналогичные счета инвесторов, которые не классифицируются в России недружественными, другим — перевод банковских «С» счетов в пакеты ценных бумаг, которые можно было бы продать неподсанкционным инвесторам. В компании отметили, что все такие варианты связаны со значительными издержками, но это «лучше, чем ничего».

В Центробанке допускали возможность компенсации заблокированных активов россиян благодаря прибыли с замороженных в России средств нерезидентов. К середине ноябре прошлого года на счетах «С», на которых блокируются средства нерезидентов из недружественных юрисдикций, объем средств превышал 280 млрд руб.