Bloomberg сообщил о «куче миллиардов», застрявших в Москве у иностранцев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 09:19
Как МЮ выбил «Барселону» из Лиги Европы. Лучшие моменты матча Спорт, 09:14
РФС решил сделать Кубок России самым популярным турниром в стране Спорт, 09:00
Как рост туризма в 2023 году скажется на акциях компаний сектора Pro, 08:53
С 24 февраля 2022 года в ЛНР погибли 192 мирных жителя Политика, 08:51
В КНДР расценили «провокации США» как объявление войны Политика, 08:31
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 08:28
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Венгрия помешала Евросоюзу ввести санкции против Мантурова Политика, 08:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:26
Клуб Овечкина отдал ведущего российского игрока лидеру НХЛ Спорт, 08:20
Bloomberg сообщил о «куче миллиардов», застрявших в Москве у иностранцев Финансы, 08:03
24.02.2022 — 24.02.2023. Инфографика Политика, 08:01
Блинкен 28 февраля посетит Казахстан Политика, 07:48
Летящий на замену аварийного корабля у МКС «Союз МС-23» вышел на орбиту Технологии и медиа, 06:51
Война санкций ,  
0 

Bloomberg сообщил о «куче миллиардов», застрявших в Москве у иностранцев

Bloomberg: в России у иностранцев застряли «куча миллиардов долларов»
Санкции мешают вывести из России активы иностранных инвесторов, некоторые компании решили смириться «и забыть» о деньгах, часть из них согласны потерять часть средств при выводе основной суммы. ЦБ оценивал активы в ₽280 млрд
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В России застряли принадлежащие иностранным инвесторам «миллиарды долларов», которые «застряли в ловушке санкций» и не могут быть выведены из страны, речь идет о дивидендах по акциям, выплате процентов по облигациям и остальным активам, которые западные компании не продали до начала конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

Юридически деньги принадлежат крупнейшим инвестиционным компаниям, среди которых JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, однако в частным разговорах в больше из них признают, что не надеются вернуть деньги.

В GAM Investment Management указали, что о застрявших активах «следует забыть», поскольку сам финансовый рынок по-прежнему существует, но при намерении вернуть средства «все сводится к санкциям». Bloomberg отмечает, что в финансовых организациях неохотно признают наличие в портфеле российских активов, пока идут бои на Украине.

Некоторые компании намерились вернуть хотя бы часть средств, в частности, юридические пути для этого ищут в Morgan Lewis & Bockius. Как пишет агентство, одним из вариантов стал многоэтапный перевод активов на аналогичные счета инвесторов, которые не классифицируются в России недружественными, другим — перевод банковских «С» счетов в пакеты ценных бумаг, которые можно было бы продать неподсанкционным инвесторам. В компании отметили, что все такие варианты связаны со значительными издержками, но это «лучше, чем ничего».

В Центробанке допускали возможность компенсации заблокированных активов россиян благодаря прибыли с замороженных в России средств нерезидентов. К середине ноябре прошлого года на счетах «С», на которых блокируются средства нерезидентов из недружественных юрисдикций, объем средств превышал 280 млрд руб.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
JPMorgan банковские счета
Материалы по теме
В Нидерландах заблокировали 43 тыс. грузов для России и Белоруссии
Бизнес
Reuters узнал о нежелании Индии обсуждать санкции против России
Политика
Reuters узнал, что в ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter