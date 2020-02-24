Глава правительства нацсогласия Ливии назвал Хафтара военным преступником

Фаиз Сарадж заявил, что силы Ливийской национальной армии виновны в нападении на объекты гражданской инфраструктуры, и призвал привлечь к ответственности тех, кто поставляет оружие силам Хафтара

Фаиз Сарадж (Фото: Matteo Trevisan / Global Look Press)

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж назвал фельдмаршала Халифу Хафтара, главу Ливийской национальной армии (ЛНА), военным преступником. Об этом он заявил, выступая в Женеве в Совете ООН по правам человека, передает Reuters.

Он осудил нападения на объекты гражданской инфраструктуры и аэропорты. «Дети потеряли свое право на образование из-за обстрелов и закрытия школ», — заявил Сарадж и добавил, что те, кто совершает атаки, финансирует их и поставляет оружие, должны быть привлечены к ответственности.

По словам Сараджа, ПНС «всегда показывало свою готовность двигаться вперед по пути к миру и стабильности». В свою очередь глава МИД Ливии Мухаммед Сияла заявил, что правительство нацсогласия настаивает на выводе войск Хафтара из Триполи.

Противостояние между ПНС и ЛНА ведется с 2011 года, после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. Конфликт между двумя сторонами обострился весной 2019 года, когда войска Хафтара выдвинулись на Триполи, подконтрольный правительству Сараджа.