Глава правительства нацсогласия Ливии назвал Хафтара военным преступником
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж назвал фельдмаршала Халифу Хафтара, главу Ливийской национальной армии (ЛНА), военным преступником. Об этом он заявил, выступая в Женеве в Совете ООН по правам человека, передает Reuters.
Он осудил нападения на объекты гражданской инфраструктуры и аэропорты. «Дети потеряли свое право на образование из-за обстрелов и закрытия школ», — заявил Сарадж и добавил, что те, кто совершает атаки, финансирует их и поставляет оружие, должны быть привлечены к ответственности.
По словам Сараджа, ПНС «всегда показывало свою готовность двигаться вперед по пути к миру и стабильности». В свою очередь глава МИД Ливии Мухаммед Сияла заявил, что правительство нацсогласия настаивает на выводе войск Хафтара из Триполи.
Противостояние между ПНС и ЛНА ведется с 2011 года, после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. Конфликт между двумя сторонами обострился весной 2019 года, когда войска Хафтара выдвинулись на Триполи, подконтрольный правительству Сараджа.