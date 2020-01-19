Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
Меркель сообщила об отсутствии диалога между Хафтаром и Сарраджем Политика, 22:48 Лавров оценил результаты конференции по Ливии Политика, 22:34 В Госдуме главе Чувашии посоветовали извиниться за слова о журналистах Общество, 22:03 Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию Политика, 21:52 «Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Сити» на 16 очков в чемпионате Англии Спорт, 21:32 Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии Политика, 21:28 Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров Политика, 21:13 Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений Политика, 21:12 Путин, Эрдоган и Джонсон приехали в Берлин обсудить Ливию. Фоторепортаж Политика, 21:05  CNN раскрыл содержание итогового коммюнике конференции в Берлине по Ливии Политика, 20:45 В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель Общество, 20:43 Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совета безопасности Политика, 20:29 Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве Общество, 20:19 Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ Спорт, 20:17
Политика ,  
0 

Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию

Ангела Меркель назвала переговоры серьезными и интенсивными, но сообщила, что главы двух конфликтующих сторон не общались друг с другом. Сергей Лавров заявил, что организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удается
Участники берлинской конференции по Ливии (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Участники конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, договорились о всеобъемлющем плане по урегулированию конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, которая была инициатором проведения конференции, сообщает ТАСС.

Глава МИД Сергей Лавров, как передает корреспондент РБК, после встречи отметил, что стороны конфликта сделали «маленький шаг вперед» по сравнению с переговорами, которые 13 января прошли в Москве: согласились делегировать по пять человек в специально создаваемый военный комитет. Структура под контролем ООН будет заниматься «разработкой мер доверия». Лавров добавил, что организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удается.

По словам Меркель, эта встреча внесла важный вклад в урегулирование ливийского конфликта и сыграла большую роль в поддержке усилий ООН. Как отметила Меркель, сегодняшние переговоры были серьезные и интенсивные. По их итогам был подписан документ, однако он должен быть одобрен Советом Безопасности ООН, а затем получить международную поддержку, заявила глава немецкого правительства. «Все были едины во мнении, что документы, которые мы приняли, должны быть подтверждены в [Совбезе] ООН», — уточнила она.

Как отметила канцлер, участники конференции пришли к общему мнению, что ситуация в Ливии может быть урегулирована только политическим путем. Кроме того, они договорились не оказывать поддержку сторонам конфликта, пока будет сохраняться перемирие, добавила Меркель.

Также политик сообщила, что участники встречи в Берлине согласовали эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта. «Мы согласны с тем, что мы уважаем эмбарго и что его надо контролировать сильнее, чем раньше», — подчеркнула она.

Меркель рассказала, что представители враждующих сторон в Ливии договорились сформировать военную комиссию в формате «пять плюс пять», а также назвали имена участников для встречи этой мониторинговой группы.

При этом канцлер ФРГ сообщила, что Хафтар и Саррадж не участвовали в основных дискуссиях в рамках конференции, а также не контактировали друг с другом напрямую. По ее словам, разногласия между ними пока велики.

Материал дополняется.

Авторы: Полина Химшиашвили, Михаил Юшков, Артём Губенко
Теги: конференция, Ливия, Ангела Меркель
Материалы по теме
Лавров оценил результаты конференции по Ливии
Политика
Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии
Политика
CNN раскрыл содержание итогового коммюнике конференции в Берлине по Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter