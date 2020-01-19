Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию

Ангела Меркель назвала переговоры серьезными и интенсивными, но сообщила, что главы двух конфликтующих сторон не общались друг с другом. Сергей Лавров заявил, что организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удается

Участники берлинской конференции по Ливии (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Участники конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, договорились о всеобъемлющем плане по урегулированию конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, которая была инициатором проведения конференции, сообщает ТАСС.

Глава МИД Сергей Лавров, как передает корреспондент РБК, после встречи отметил, что стороны конфликта сделали «маленький шаг вперед» по сравнению с переговорами, которые 13 января прошли в Москве: согласились делегировать по пять человек в специально создаваемый военный комитет. Структура под контролем ООН будет заниматься «разработкой мер доверия». Лавров добавил, что организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удается.

По словам Меркель, эта встреча внесла важный вклад в урегулирование ливийского конфликта и сыграла большую роль в поддержке усилий ООН. Как отметила Меркель, сегодняшние переговоры были серьезные и интенсивные. По их итогам был подписан документ, однако он должен быть одобрен Советом Безопасности ООН, а затем получить международную поддержку, заявила глава немецкого правительства. «Все были едины во мнении, что документы, которые мы приняли, должны быть подтверждены в [Совбезе] ООН», — уточнила она.

Как отметила канцлер, участники конференции пришли к общему мнению, что ситуация в Ливии может быть урегулирована только политическим путем. Кроме того, они договорились не оказывать поддержку сторонам конфликта, пока будет сохраняться перемирие, добавила Меркель.

Также политик сообщила, что участники встречи в Берлине согласовали эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта. «Мы согласны с тем, что мы уважаем эмбарго и что его надо контролировать сильнее, чем раньше», — подчеркнула она.