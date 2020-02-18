Силы Хафтара заявили об уничтожении турецкого корабля в порту Триполи

Силы фельдмаршала Халифы Хафтара утверждают, что им удалось уничтожить турецкий корабль, груженый оружием и боеприпасами. Он находился в порту Триполи, который подвергся массовому обстрелу

Порт Триполи (Фото: Ahmed Elumami / Reuters)

Ливийская национальная армия заявила об уничтожении турецкого корабля с грузом из оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Источники телеканала подтвердили, что турецкий грузовой корабль, находившийся в порту Триполи, столицы страны, подконтрольной Правительству национального согласия, был обстрелян. Также об обстреле порта сообщил посол ООН в Ливии Гасан Саламе.

Фотографии из порта Триполи, на которых видны столбы черного дыма, в своем Twitter опубликовал портал The Libya Observer.

Источник Reuters в Триполи сообщил, что при обстреле одно из попаданий пришлось на склад в порту.