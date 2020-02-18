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Силы Хафтара заявили об уничтожении турецкого корабля в порту Триполи

Силы фельдмаршала Халифы Хафтара утверждают, что им удалось уничтожить турецкий корабль, груженый оружием и боеприпасами. Он находился в порту Триполи, который подвергся массовому обстрелу
Порт Триполи   (Фото: Ahmed Elumami / Reuters)

Ливийская национальная армия заявила об уничтожении турецкого корабля с грузом из оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Источники телеканала подтвердили, что турецкий грузовой корабль, находившийся в порту Триполи, столицы страны, подконтрольной Правительству национального согласия, был обстрелян. Также об обстреле порта сообщил посол ООН в Ливии Гасан Саламе.

Фотографии из порта Триполи, на которых видны столбы черного дыма, в своем Twitter опубликовал портал The Libya Observer.

Источник Reuters в Триполи сообщил, что при обстреле одно из попаданий пришлось на склад в порту.

В отношении Ливии действует оружейное эмбарго, запрещающее поставки оружия и боеприпасов в эту страну. О его поддержке заявляли страны — участницы Берлинской конференции по урегулированию конфликта в Ливии, в число которых входит и Турция. 26 января, однако, миссия ООН в Ливии сообщила о том, что страны, взявшие на себя это обязательство, нарушают его. «За последние десять дней были замечены многочисленные грузовые и другие рейсы, совершавшие посадку в аэропортах на западе и востоке Ливии (восточная Ливия контролируется ЛНА фельдмаршала Хафтара, западная часть страны частично подконтрольна ПНС. — РБК), которые обеспечивали стороны современным оружием, бронетехникой, советниками и бойцами», — говорилось в заявлении миссии ООН от 25 января.

Турция оказывает поддержку Правительству национального согласия в Ливии, в то время как Россия оказывает поддержку фельдмаршалу Халифе Хафтару и его Ливийской национальной армии. Противостояние между ними идет с 2011 года и обострилось с прошлого года, после начала полномасштабного наступления сил Хафтара на Триполи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара направила в Ливию группу военных инструкторов для подготовки местных военнослужащих, поскольку там действуют тысячи иностранных наемников, в частности бойцы ЧВК Вагнера. В середине января текущего года президент России Владимир Путин не исключил, что в Ливии могут быть россияне, которые участвуют в военных действиях. По его словам, они не представляют интересы России и не получают средства от Москвы.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Халифа Хафтар, Ливия
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