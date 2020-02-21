Хафтар назвал условие прекращения боев в Ливии

Конфликт в Ливии, Триполи (Фото: Amru Salahuddien / dpa / Global Look Press)

Бои в Ливии будут остановлены, если из страны выведут сирийских и турецких наемников, а также если Анкара прекратит поставку оружия силам Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

«Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий... [среди которых] вывод сирийских и турецких наемников, прекращение поставок турецкой стороной оружия в Триполи и ликвидация террористических группировок», — заявил Хафтар.

Во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу 19 февраля Хафтар, по его словам, также попросил, чтобы все стороны соблюдали договоренности, которых удалось достичь на переговорах в Берлине.

После свержения лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии идет противостояние между армией Хафтара и Правительством нацсогласия премьер-министра Фаиза Сараджа, признанного ООН.

Для урегулирования этого конфликта в январе в Берлине прошла международная конференция, по итогам которой участники договорились не поддерживать противоборствующие стороны во время перемирия и согласовали оружейное эмбарго. В ходе прошедших переговоров Хафтар и Сарадж напрямую не общались и не участвовали в основном обсуждении.