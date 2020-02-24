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СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа

По данным Axios, Джон Салливан, который ранее занимал должность замглавы Госдепа, оказался в перечне нелояльных к Трампу чиновников, рекомендованных к увольнению. Над списком работала жена судьи Верховного суда США
Джон Салливан (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, осведомленные о работе по составлению списка.

По данным издания, в составлении списков противников и сторонников Трампа принимала участие группа активистов-консерваторов, связанных с президентом и высокопоставленными должностными лицами администрации. В их числе источники назвали жену судьи Верховного суда Кларенса Томаса Джинни и сотрудницу сената Барбару Ледин.

Если верить публикации, в списке чиновников, нелояльных к президенту, оказался бывший замглавы Госдепа Джон Салливан, который теперь занимает должность посла в России, пишет издание. В перечень также попали сотрудники Госдепартамента Билл Тодд и Дэвид Хейл, которые дали показания на слушаниях по импичменту.

По данным Axios, Джинни Томас передала списки Трампу в начале 2019 года (NYT писала об их встрече, которая прошла в середине января). В документах, которые получил президент, упоминалась и бывший прокурор Джесси Лиу, которая занималась делами, связанными с расследованием Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. В начале 2020 года Трамп рекомендовал ее на должность заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, но позднее изменил это решение.

СМИ узнали о планах Белого дома составить списки противников Трампа
Политика

По данным источников Axios, незадолго до того, как Трамп снял кандидатуру Лиу с номинации на пост замглавы Минфина, он получил докладную записку от Ледин. В ней были приведены 14 пунктов, объясняющих, почему Лиу не подходит на должность, рассказал собеседник, знающий содержание записки. Как пишет издание, записка произвела на Трампа сильное впечатление.

Ранее издание сообщило, что глава кадрового управления Белого дома Джон Макэнти поручил сотрудникам федеральных ведомств составить список противников Трампа среди правительственных чиновников. Он предупредил, что чиновники, которые не поддерживают политику президента, останутся без повышения.

В феврале, после того, как сенат оправдал Трампа по делу об импичменте, несколько чиновников, которые давали показания, лишились должностей. Уволены были сотрудник Совета нацбезопасности (СНБ) Александр Виндман и посол США в ЕС Гордон Сондланд, в отставку ушел замминистра обороны по политическим делам Джон Руд. CNN также писал о планируемом увольнении около десяти сотрудников СНБ.

Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на должность посла в России 12 декабря прошлого года. 5 февраля Салливан вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белый дом, Дональд Трамп, посол
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