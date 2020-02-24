СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа

По данным Axios, Джон Салливан, который ранее занимал должность замглавы Госдепа, оказался в перечне нелояльных к Трампу чиновников, рекомендованных к увольнению. Над списком работала жена судьи Верховного суда США

Джон Салливан (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, осведомленные о работе по составлению списка.

По данным издания, в составлении списков противников и сторонников Трампа принимала участие группа активистов-консерваторов, связанных с президентом и высокопоставленными должностными лицами администрации. В их числе источники назвали жену судьи Верховного суда Кларенса Томаса Джинни и сотрудницу сената Барбару Ледин.

Если верить публикации, в списке чиновников, нелояльных к президенту, оказался бывший замглавы Госдепа Джон Салливан, который теперь занимает должность посла в России, пишет издание. В перечень также попали сотрудники Госдепартамента Билл Тодд и Дэвид Хейл, которые дали показания на слушаниях по импичменту.

По данным Axios, Джинни Томас передала списки Трампу в начале 2019 года (NYT писала об их встрече, которая прошла в середине января). В документах, которые получил президент, упоминалась и бывший прокурор Джесси Лиу, которая занималась делами, связанными с расследованием Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. В начале 2020 года Трамп рекомендовал ее на должность заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, но позднее изменил это решение.