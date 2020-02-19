Трамп объявил об отставке замглавы Пентагона Джона Руда

Джон Руд (Фото: William Pratt / Wikimedia Commons)

Заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд уходит в отставку. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Я хотел бы поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему удачи в будущих начинаниях», — написал Трамп.

Как сообщает Bloomberg, Руд подал в отставку по просьбе президента. По данным агентства, об этом свидетельствует письмо Руда, адресованное Трампу. «Насколько я понял из слов секретаря Эспера, вы потребовали моей отставки с поста заместителя министра обороны по вопросам политики», — цитирует Bloomberg слова Руда в письме. Агентство также напоминает, что в мае 2019 года, выступая на слушаниях в Конгрессе, Руд заявил, что Украине необходимо выделить $250 млн военной помощи. Однако позднее администрация Трампа заморозила помощь Украине, что стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Противники президента США сочли, что Трамп использовал вопрос о предоставлении военной помощи как инструмент давления на официальный Киев в попытке ускорить расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын политического конкурента президента — Джозефа Байдена.

Сенат Конгресса США в начале февраля вынес оправдательное решение по делу об импичменте Трампа. Позже власти США уволили сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ), подполковника украинского происхождения Александра Виндмана, а также посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда. Они оба давали показания против Трампа на слушаниях по делу об импичменте.