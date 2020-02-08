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Политика ,  
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Трамп уволил давшего против него показания по импичменту посла США в ЕС

Американский президент Дональд Трамп уволил посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда, который давал показания против него по делу об импичменте. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление посла.

«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Европейском Союзе», — сказал Сондланд.

Как уточняет The Washington Post в своем выступлении Сондланд связал Трампа, вице-президента Майка Пенса и других высокопоставленных чиновников с кампанией по оказанию давления на Украину в целях инициирования расследования против политических конкурентов Трампа.

Ранее был уволен сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Александр Виндман. Его называют «ключевым свидетелем» по делу об импичменте. По словам адвоката Видмана, его попросили покинуть свою должность за то, что «он сказал правду». Также был уволен его брат-близнец Евгений Видман.

В начале февраля конгресса США оправдал Трампа по двум пунктам обвинений, которые против него выдвинули в палате представителей. За признание его виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 по второму, против — 52 и 53 соответственно. Американского президента обвинили в превышении полномочий из-за решения о заморозке выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг блокировки этой помощи.

Теги: Дональд Трамп, импичмент, посол США
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