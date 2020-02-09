СМИ узнали об увольнении десяти человек из Совета по нацбезопасности США

По данным CNN, советник Трампа Роберт О'Брайен планировал уволить около десяти сотрудников Совета нацбезопаности после завершения процедуры импичмента. Ранее из Белого дома уволили троих сотрудников, давших показания против Трампа

Роберт О’Брайен (Фото: Zuma / TASS )

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, как ожидается, проведет сокращения в своем штате сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) уже на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

По данным телеканала, после завершения судебного процесса по делу об импичменте Трампа, О'Брайен планировал уволить примерно десять чиновников СНБ. Уточняется, что О'Брайен не раз говорил о намерении сократить штат из 236 сотрудников, называя его «избыточным». «Первое, что я сказал, когда пришел в Совет нацбезопасности, это то, что я резко уменьшу его», — сообщал советник Трампа, пришедший на смену Джону Болтону. По его словам, при бывшем 44-м президенте США Бараке Обаме штат СНБ увеличился до 236 сотрудников, хотя при Джордже Буше насчитывал только 100 человек.

Совет нацбезопасности администрации Трампа оказался в центре внимания после увольнения подполковника, главного эксперта по делам Украины Александра Виндмана и его брата-близнеца — юриста СНБ Евгения Виндмана. Президент США, комментируя уход Александра Виндмана из Совета, охарактеризовал его как «недисциплинированного сотрудника», который «сливал» секретную информацию и передавал содержание «идеальных» звонков Трампа некорректно.

Адвокат подполковника Дэвид Прессман опроверг обвинения Трампа и указал на то, что его клиент «был уволен за то, что сказал правду», когда давал показания в рамках процедуры импичмента в конгрессе. Там Виндман заявил, что Трамп действительно оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время их телефонного разговора, потребовав начать расследование против компании Burisma и входившего в ее управление Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента Джо Байдена, одного из соперников Трампа на выборах).

Кроме близнецов Виндманов, Трамп уволил американского посла в ЕС Гордона Сондленда, также свидельствовавшего против него на слушаниях в конгрессе. The Washington Times уточняла, что во время выступления Сондланд заявил, что Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие высокопоставленные чиновники оказывали давление на украинских властей.

Палата представителей, контролируемая демократами, объявила о начале процедуры импичмента в сентябре 2019 года. Президента обвинили в превышении полномочий из-за блокировки выплат военной помощи Украине на сумму в $391 млн. По мнению демократов таким образом, Трамп пытался вынудить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Кроме того, ему предъявили обвинения в препятствовании расследованию блокировки военной помощи. Трамп отказался давать показания юридическому комитету палаты представителей, а приостановку военной помощи он и его соратники связывали с беспокойством о высоком уровне коррупции на Украине. В итоге 6 февраля сенат, где большинство принадлежит республиканцам, оправдал Трампа по обеим статьям.