Работника Белого дома уволили после показаний против Трампа по импичменту

Власти США уволили сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Александра Виндмана. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление его адвоката Дэвида Прессмана.

Виндмана называют «ключевым свидетелем» по делу об импичменте Трампу. Он давал показания в ноябре прошлого года.

Адвокат отметил, что Виндмана попросили покинуть свою должность за то, что «он сказал правду». Из Белого Дома, согласно заявлению, его вывели в сопровождении охраны.

Кроме того, из американского СНБ уволили его брата-близнеца Евгения Виндмана, сообщил Прессман.

После того, как Трампа оправдали по двум обвинительным статьям в рамках импичмента, президент заявил журналистам, что «недоволен» Виндманом, передает ABC News.