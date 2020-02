СМИ узнали о планах Белого дома составить списки противников Трампа

По данным Axios, экс-помощник Трампа Джонни Макэнти заявил, что те чиновники, кто является противником американского президента, останутся без повышения

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший помощник президента США, а ныне новый руководитель кадрового управления Белого дома Джонни Макэнти провел вводную встречу с представителями федеральных ведомств, на которой поручил им определить список чиновников американского правительства, которые являются «противниками» Дональда Трампа. Об этом пишет Axios со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, во время заседания Макэнти предупредил, что те чиновники, кто публично высказывается против нынешней политики Трампа, рискуют остаться без повышений по службе в другие ведомства. Предполагается, что кадровые изменения запланированы не ранее ноября и будут возможны только в случае победы Трампа на выборах.

Собеседники Axios уточняют, что Трамп уполномочил своего экс-помощника и телохранителя Джонни Макэнти (портал называет его «абсолютным лоялистом») «провести чистку американского правительства от плохих людей», избавившись таким образом от так называемого «глубинного государства» (Deep State) — термин, использующийся для обозначения «теневой» группы государственных служащих.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что 29-летний Макэнти, уволенный из Белого дома в марте 2018 года тогдашним главой аппарата Джоном Келли, возглавит канцелярию президента. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации писала, что Макэнти отстранили от работы из-за проблем, связанных с азартными играми в интернете и выплатой налогов. По данным CNN, Макэнти также был фигурантом расследования «серьёзных финансовых преступлений» (суть обвинений не уточнялась), проводимых Министерством внутренней безопасности. В декабре The New York Times (NYT) сообщила, что Макэнти вернется в Белый дом.