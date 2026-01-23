 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

NYT узнала о планах США запретить России и Китаю добычу в Гренландии

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Сюжет
Претензии США на Гренландию

Американский президент Дональд Трамп в рамках потенциальной сделки по Гренландии хочет запретить России и Китаю добывать редкоземельные минералы на острове, сообщает The New York Times со ссылкой на восемь высокопоставленных западных представителей в силовых структурах и дипломатических кругах.

Этот и другие варианты обсуждались внутри НАТО в течение последнего года.

Другие положения предполагают создание новой миссии НАТО «Арктический часовой» в Арктике по аналогии с подобными миссиями НАТО в Балтийском море и Восточной Европе.

Кроме этого, ожидается обновление пакта, подписанного между Данией и США в 1951 году, который предоставляет вооруженным силам США доступ в Гренландию для операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. О пересмотре соглашения также сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, США стремятся снять любые ограничения на свое военное присутствие в Гренландии.

Оригинальное соглашение, подписанное в 1951 году и измененное в 2004 году, предусматривает, что США должны «консультироваться с Данией и Гренландией и информировать их» перед внесением «любых существенных изменений в военные операции или объекты Соединенных Штатов в Гренландии», уточняет агентство.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с содержанием переговоров, основы сделки включают размещение американских ракет и укрепленное присутствие НАТО, а также права США на добычу полезных ископаемых, чтобы не допустить на остров интересы Китая.

Трамп рассказал о единственной трате США на Гренландию
Политика

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Переговоры России, США и Украины в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК Политика, 08:01
В 2025 году резко выросло число атак на российские игровые сервисы Технологии и медиа, 08:01
Над Россией за ночь сбили 12 беспилотников Политика, 07:39
NYT узнала о планах США запретить России и Китаю добычу в Гренландии Политика, 07:36
Губернатор Пензенской области сообщил о четырех сбитых дронах Политика, 07:23
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Электронный армагеддон. Как «цифровая атомная бомба» изменит мирПодписка на РБК, 07:01
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Банки включили НДС в платежи бизнеса за прием карт к оплатеПодписка на РБК, 07:00
Конгрессмены отклонили резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа Политика, 06:43
Губернатор Воронежской области сообщил о последствиях ночной атаки Политика, 06:36
США вышли из ВОЗ с долгом в $260 млн Политика, 06:32
В Пензе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе Политика, 05:40
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира» Политика, 05:22
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20