Трамп предложил купить Гренландию. Какие территории приобретали США

Намерение Трампа приобрести Гренландию не революционная идея для США. Около 40% современной территории страны было получено именно путем покупки. Какие это земли — на карте РБК

Ново-Архангельск — бывшее поселение в Русской Америке, основанное в 1799 году, после продажи в 1867 году США город переименован в Ситку (Фото: Three Lions / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что добился полного и постоянного доступа США к Гренландии в рамках соглашения с НАТО.

«Переговоры действительно ведутся, обсуждаются детали. Но по сути, это полный доступ. Ограничений по времени нет», — отметил он.

Трамп многократно объяснял, что контроль над Гренландией необходим США для защиты и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России, а также для развития программы «Золотой купол» — проекта США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны.

Вашингтон больше века пытается получить остров. Ближе всего к покупке Гренландии США были в 1946 году — тогда они предложили за нее $100 млн (почти $1,7 млрд по нынешнему курсу), но получили отказ.

США расширили территорию в XIX—XX веках за счет нескольких приобретений.