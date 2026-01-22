 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

Трамп предложил купить Гренландию. Какие территории приобретали США

Опубликована карта территорий, которые покупали США
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Намерение Трампа приобрести Гренландию не революционная идея для США. Около 40% современной территории страны было получено именно путем покупки. Какие это земли — на карте РБК
Ново-Архангельск &mdash; бывшее поселение в Русской Америке, основанное в 1799 году, после продажи в 1867 году&nbsp;США город переименован в Ситку
Ново-Архангельск — бывшее поселение в Русской Америке, основанное в 1799 году, после продажи в 1867 году США город переименован в Ситку (Фото: Three Lions / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что добился полного и постоянного доступа США к Гренландии в рамках соглашения с НАТО.

«Переговоры действительно ведутся, обсуждаются детали. Но по сути, это полный доступ. Ограничений по времени нет», — отметил он.

Трамп многократно объяснял, что контроль над Гренландией необходим США для защиты и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России, а также для развития программы «Золотой купол» — проекта США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны.

Три объяснения, почему Трамп предлагает купить Гренландию. Инфографика
Политика
Фото:Ian Schofield / Shutterstock

Вашингтон больше века пытается получить остров. Ближе всего к покупке Гренландии США были в 1946 году — тогда они предложили за нее $100 млн (почти $1,7 млрд по нынешнему курсу), но получили отказ.

США расширили территорию в XIX—XX веках за счет нескольких приобретений.

  • В 1803 году Томас Джефферсон планировал купить у Франции Новый Орлеан, но в итоге Штаты получили всю колонию Луизиана площадью 2,1 млн кв. км. Территория страны увеличилась вдвое. Сейчас на этих землях находится 15 штатов.
  • После войны с Мексикой в 1848 году США получили огромные территории, включая будущие Калифорнию и Неваду. В 1854 году, для строительства железной дороги США докупили у Мексики район Месилья (сделка Гадсдена).
  • В 1867 году США приобрели у Российской империи Аляску — сделка, которую высмеивали критики, позже принесла Вашингтону богатейшие ресурсы, а сама территория стала 49-м штатом.
  • В 1917 году Вашингтону удалось провести пока единственную успешную сделку с Данией. США купили часть Виргинских островов в Карибском море, стремясь усилить военное присутствие в регионе. Сегодня это неинкорпорированная территория США с местным самоуправлением.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
Гренландия США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии
Политика
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России
Политика
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Зеленский назвал один нерешенный вопрос в мирном плане по Украине Политика, 21:17
Тренер лидера КХЛ оценил проигрыш фразой «опустили носом в дерьмо» Спорт, 21:17
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Илон Маск предсказал появление миллиардов человекоподобных роботов Технологии и медиа, 20:59
Трамп предложил купить Гренландию. Какие территории приобретали США Политика, 20:58
ФХР назвала неактуальными доводы IIHF в пользу отстранения хоккеистов Спорт, 20:37
SCMP узнал, как китайские спутники выматывают аппараты Starlink в космосе Технологии и медиа, 20:34
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:31
«Зенит» разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче Спорт, 20:20
Зеленский раскрыл, кто поедет на встречу в ОАЭ от Украины Политика, 20:14
FT узнала, что США и Украина хотят предложить России на встрече в ОАЭ Политика, 20:04
Что Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным в Москве Политика, 20:03
«Авангард» прервал четырехматчевую победную серию «Автомобилиста» Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00