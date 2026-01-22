Трамп предложил купить Гренландию. Какие территории приобретали США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что добился полного и постоянного доступа США к Гренландии в рамках соглашения с НАТО.
«Переговоры действительно ведутся, обсуждаются детали. Но по сути, это полный доступ. Ограничений по времени нет», — отметил он.
Трамп многократно объяснял, что контроль над Гренландией необходим США для защиты и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России, а также для развития программы «Золотой купол» — проекта США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны.
Вашингтон больше века пытается получить остров. Ближе всего к покупке Гренландии США были в 1946 году — тогда они предложили за нее $100 млн (почти $1,7 млрд по нынешнему курсу), но получили отказ.
США расширили территорию в XIX—XX веках за счет нескольких приобретений.
- В 1803 году Томас Джефферсон планировал купить у Франции Новый Орлеан, но в итоге Штаты получили всю колонию Луизиана площадью 2,1 млн кв. км. Территория страны увеличилась вдвое. Сейчас на этих землях находится 15 штатов.
- После войны с Мексикой в 1848 году США получили огромные территории, включая будущие Калифорнию и Неваду. В 1854 году, для строительства железной дороги США докупили у Мексики район Месилья (сделка Гадсдена).
- В 1867 году США приобрели у Российской империи Аляску — сделка, которую высмеивали критики, позже принесла Вашингтону богатейшие ресурсы, а сама территория стала 49-м штатом.
- В 1917 году Вашингтону удалось провести пока единственную успешную сделку с Данией. США купили часть Виргинских островов в Карибском море, стремясь усилить военное присутствие в регионе. Сегодня это неинкорпорированная территория США с местным самоуправлением.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине