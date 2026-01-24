 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
ТАСС рассказал о поведении США на второй день переговоров в Абу-Даби

ТАСС: делегация США демонстрирует выдержку во второй день переговоров в ОАЭ
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
США как посредник демонстрируют «достойную выдержку», сообщил ТАСС источник. Переговоры, как и в первый день, проходят в закрытом формате. Первую встречу Белый дом назвал продуктивной
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Ryan Carter / Reuters)

Делегация США показывает «достойную выдержку» на переговорах по Украине в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой», — отметил собеседник агентства.

Белый дом оценил первый день переговоров в Абу-Даби
Политика
Фото:Ryan Carter / Reuters

Второй день переговоров по Украине в столице ОАЭ начался около 12:30 мск. Как сообщил ТАСС, встречи проходят в разных форматах. Накануне в команде украинского президента Владимира Зеленского также сообщили, что делегации общаются в разных форматах и делятся на группы. «Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам», — пояснили там.

По сведениям агентства, наиболее сложным на переговорах остается территориальный вопрос. Reuters писал, что по итогам первого дня переговоров признаков компромисса по нему не наблюдалось. В МИД России на фоне переговоров в ОАЭ подчеркнули, что урегулирование конфликта на Украине без решения территориального вопроса невозможно.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания Киевом реалий на земле. В марте он сказал, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст. По словам российского президента, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин», власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года.

Представитель Белого дома после первого дня переговоров в Абу-Даби заявил, что американская администрация оценивает его как продуктивный. Кроме территориального вопроса, который, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, должен был стать главной темой, делегации обсуждали безопасность, буферную зону и механизмы контроля.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Татьяна Зыкина
Украина ОАЭ трехсторонние переговоры США
