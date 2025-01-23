Трамп попросит снизить цены на нефть для примирения на Украине

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Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи заявил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть, его слова приводит NBC News.

«Если цена снизится, война между Россией и Украиной немедленно закончится. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась.Вы должны снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Они должны были это сделать уже давно», — сказал он.

Он также намерен попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в США до $1 трлн.

В ноябре Financial Times писала, что Трамп обещал освободить американских производителей от ограничений, чтобы снизить цены и нарастить объемы добычи внутри страны. Его кампания проходила под лозунгом «Бурить, детка, бурить». Республиканец отмечал: «У нас больше жидкого золота, чем у любой страны мира — больше, чем у Саудовской Аравии».

В инаугурационной речи он также говорил, что у США есть «то, чего никогда не будет ни у одной другой страны-производителя», — «самое большое количество нефти и газа среди всех стран». Он даже решил объявить чрезвычайную ситуацию в энергетической сфере для ускорения выдачи разрешений.