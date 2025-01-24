Кремль оценил идею Трампа снизить цены на нефть для мира на Украине

Фото: Mario Tama / Getty Images

Конфликт на Украине не зависит от цен на нефть, он происходит из-за угрозы национальной безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос об идее американского президента Дональда Трампа попросить Саудовскую Аравию и Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть. По мнению лидера США, это позволит «немедленно» завершить конфликт между Россией и Украиной.

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России. И это не связано с ценами на нефть», — заявил Песков.

Трамп вступил в должность президента США 20 января. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. После инаугурации американский лидер заявил о планах повысить тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает США и ряду других стран, если Москва не согласится на сделку по Украине.

В Кремле в ответ заявили, что не увидели ничего нового в угрозах Трампа. Песков подчеркнул, что Россия остается готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу» и ждет сигналов, «которых пока не поступало». Трамп в тот же день, 23 января, заявил о желании «немедленно» встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц предлагал усадить Москву за стол переговоров путем энергетического давления. Он отмечал, что Россия «сейчас продает больше нефти и газа», чем до начала полномасштабного конфликта на Украине.