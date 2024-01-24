Минфин Германии отказался в одиночку справляться с бременем помощи Киеву

Министр финансов Линднер заявил, что Германия в финансовом отношении не может делать для Украины больше, чем другие страны. В 2024 году Германия решила почти удвоить помощь, выделив Киеву €7 млрд. Москва осуждает помощь Украине

Кристиан Линднер (Фото: Bernd Weissbrod / dpa / Global Look Press)

Германия не может в одиночку справиться с финансовым бременем конфликта на Украине, все партнеры по Евросоюзу должны усилить поддержку Киева, заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер на выступлении в Восточном комитете немецкой экономики.

«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», — сказал Линднер (цитата по MDR).

Он отметил, что у Европы есть «общий интерес в суверенитете Украины», поэтому основой сплоченности станет справедливое распределение бремени.

16 января Германия объявила, что выделит на военные поставки для Украины в 2024 году более €7 млрд. Первоначально планировалось потратить на поддержку Киева в текущем году меньшую сумму — €4 млрд, однако по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса объем выделенных средств увеличили. За неделю до этого США прекратили поставку оружия и военной техники Украине. В Белом доме это объяснили исчерпанием средств на эти цели из-за отказа конгресса согласовать бюджет.

При этом сам глава немецкого Минобороны в середине января отмечал, что Берлин не может «идти ва-банк» в вопросе поставок оружия Украине, поскольку может сам оказаться без защиты. Он объяснил, что Германия, например, не может «просто с полки» передавать свои танки Украине: их производство занимает порядка двух лет. Что касается передачи крылатых ракет Taurus, то пока об этом «не может быть и речи», добавил Писториус.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине не хватает боеприпасов, поэтому стране нужна помощь, в том числе со стороны Германии. Так он отреагировал на решение бундестага не поставлять Украине Taurus.

Москва осуждает поставки оружия и оказание иной помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что без помощи других стран украинская система обороны продержится неделю. При этом он указывал, что в США и Европе заканчиваются боеприпасы.