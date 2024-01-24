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Военная операция на Украине ,  
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Германия впервые поставит Украине военные вертолеты Sea King

Министр обороны Писториус: Германия поставит Украине военные вертолеты Sea King
Сюжет
Военная операция на Украине
Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King, которые помогут ВСУ вести разведку и перевозить раненых, заявил Писториус, отметив, что это первая подобная поставка. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Вооруженные силы Германии
Фото: Вооруженные силы Германии

Германия поставит Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Его слова опубликованы на странице ведомства в соцсети X.

«Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от ведения разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода», — сказал министр.

Дату поставки вертолетов он не уточнил.

Министр также указал на необходимость обеспечения Киева системами противовоздушной обороны в целях защиты населения.

«Страна.ua» пишет, что Германия предоставит списанные вертолеты.

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18-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоялась онлайн 23 января. По ее итогам спикер украинского министерства обороны Илларион Павлюк сообщил, что в 2024 году Киев получит оружие, которое не поставлялось ранее.

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Германия — второй после США поставщик военной помощи для Украины. В 2024 году она выделит на поставки Киеву более €7 млрд. Изначально Берлин планировал выделить €4 млрд, однако объем средств удвоили по просьбе Писториуса. Из-за этого решения военные расходы Германии вырастут до 2,1% ВВП.

В рамках предыдущих пакетов помощи Берлин передал Киеву 30 танков Leopard 1, 18 танков Leopard 2 A6, 90 бронетранспортеров Marder, две установки ЗРК Patriot, 500 зенитных ракет Stinger и примерно 45 тыс. артиллерийских боеприпасов 155 мм.

Москва критикует поставки западного вооружения на Украину. В конце декабря 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что таким образом Запад повышает ставки в украинском конфликте. 22 января на заседании Совбеза ООН глава российского МИДа обвинил Киев в продаже поставленного ей оружия на черном рынке. «Сложно представить, что это происходит без ведома и без участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет», — отметил министр.

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