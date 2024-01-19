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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны ФРГ отказался «идти ва-банк» в вопросе оружия для Украины

Министр обороны Германии отказался «идти ва-банк» в вопросе оружия для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр обороны Германии заявил, что страна уже передала Украине все оружие, которое было возможно, поэтому «идти ва-банк» в этом вопросе не будет. Москва осуждает передачу западного оружия Киеву
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Германия не может «идти ва-банк» в вопросе поставок оружия Украине, поскольку может сама оказаться без защиты. Об этом в интервью Der Tagesspiegel заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

По его словам, к настоящему времени Германия уже передала Украине все, что было возможно, а о передаче крылатых ракет Taurus «пока не может быть и речи».

«Мы не можем пойти ва-банк, как требуют некоторые. В противном случае мы сами были бы беззащитны», — заявил Писториус.

Он подчеркнул, что Германия, например, не может «просто с полки» передавать свои танки Украине: их производство занимает порядка двух лет. «Возможности оборонной промышленности ограничены. Они не могут быть загружены так быстро», — добавил министр.

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Германия на втором месте после США по объемам помощи Украине среди стран мира, еще к прошлой осени она оказала ей помощь гражданскими и военными поставками на €24 млрд. На долю оружия, по данным Кильского института мировой экономики, пришлось более €17 млрд.

17 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что страна удвоит военную помощь Украине в 2024 году: она составит более €7 млрд. Это решение увеличит военные расходы Германии до 2,1% ВВП — таким образом будет выполнено требование НАТО по минимальному размеру военных расходом для членов блока.

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Москва осуждает поставки оружия Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Украина — не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия военная помощь поставки оружия Борис Писториус Военная операция на Украине
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