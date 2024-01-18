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Военная операция на Украине ,  
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Кличко послал сигнал Германии из-за ситуации на Украине

Кличко после отказа Германии поставить Taurus заявил о нехватке вооружения
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Военная операция на Украине
Ракета Taurus
Ракета Taurus (Фото: Sven Eckelkamp / imago-images.de / Global Look Press)

Украине не хватает боеприпасов, поэтому нужна помощь, в том числе со стороны Германии, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild. Так он отреагировал на решение бундестага не поставлять крылатые ракеты Taurus Украине. Решение о поставках поддержали только 178 депутатов, но против высказались 485.

Кличко заявил, что его разочаровало решение немецких властей. «Уже несколько месяцев наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов», — сказал он.

«Вот почему я хотел бы воспользоваться этой возможностью и послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз», — добавил Кличко.

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Ракета Taurus

Украина с мая 2023 года просит Германию поставить ракеты Taurus, канцлер Олаф Шольц объяснил свой отказ опасениями, что ВСУ используют полученное оружие для ударов по территории России.

В октябре того же года Bild со ссылкой на источники сообщил, что Берлин не направил Киеву официальный отказ, но сейчас поставка маловероятна.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

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Россия осуждает поставки западного вооружения на Украину. Президент Владимир Путин заявил, что чем дальнобойнее оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

Теги
Taurus Виталий Кличко Украина Германия
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