ABC узнал о 12 готовых поставить Киеву танки Leopard странах

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Двенадцать стран, в том числе Испания, Нидерланды и Дания согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2, если Германия даст на это свое согласие, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника телеканала, эти соглашения были достигнуты на саммите на немецкой военной базе Раммштайн, где обсуждалась военная помощь Украине.

Танки Leopard стоят на вооружении в нескольких странах НАТО. О готовности поставлять их Украине заявляли Польша и Финляндия. Однако для поставок третьей стране им нужно получить согласие Германии, где были произведены эти танки. Варшава 24 января направила официальную просьбу немецким властям.

Обсуждение поставок Украине танков Leopard активизировалось в последние месяцы. Германия, по данным Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal, отказывается от передачи танков до того, как аналогичный шаг сделают США с танками Abrams. В Берлине объясняли, что поставкам мешает прошлое Германии. «Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — говорил вице-канцлер Роберт Хабек.

Позиция Германии по поставкам танков Украине вызывает критику союзников страны по НАТО. В Польше говорили, что это может стать причиной международной изоляции Берлина.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус 24 января заявил, что немецкому правительству необходимо дополнительное время, чтобы принять решение. Он вновь отметил, что НАТО не должно напрямую участвовать в этом конфликте, но заявил, что Берлин не будет препятствовать обучению украинских военных обращению с Leopard.

Российские власти осуждают поставки вооружений Украине и настаивают, что они приведут к затягиванию конфликта.