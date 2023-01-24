Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 23 янв, 16:34
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 15:55
Северное сияние, океан, морские ежи: что смотреть и пробовать в Мурманске Стиль, 15:52
Стал известен соперник Хачанова на матч за выход в финал Australian Open Спорт, 15:50
ABC узнал о 12 готовых поставить Киеву танки Leopard странах Политика, 15:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:44
Минтранс объяснил идею бронировать дату пересечения границы Общество, 15:43
Скидки — не всем: как российские ретейлеры пытаются сохранить маржу Pro, 15:43
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Блогер Савин заявил о гордости из-за дела о дискредитации армии Спорт, 15:40
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 15:37
Владелец «Пятерочки» связал падение спроса на продукты с отъездом россиян Бизнес, 15:27
На Украине отправят в отставку глав пяти областей Политика, 15:25
Два человека пострадали при атаке беспилотника в Курской области Политика, 15:22
CNN узнал об отчете разведки Украины об «уникальной угрозе» ЧВК «Вагнер» Политика, 15:20
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 тыс. Зое Световой за обыск в ее квартире Политика, 15:19
Военная операция на Украине ,  
0 

ABC узнал о 12 готовых поставить Киеву танки Leopard странах

ABC: 12 стран готовы поставить Украине около 100 танков Leopard при согласии Германии
Фото: Philipp Schulze / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / Global Look Press

Двенадцать стран, в том числе Испания, Нидерланды и Дания согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2, если Германия даст на это свое согласие, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника телеканала, эти соглашения были достигнуты на саммите на немецкой военной базе Раммштайн, где обсуждалась военная помощь Украине.

Танки Leopard стоят на вооружении в нескольких странах НАТО. О готовности поставлять их Украине заявляли Польша и Финляндия. Однако для поставок третьей стране им нужно получить согласие Германии, где были произведены эти танки. Варшава 24 января направила официальную просьбу немецким властям.

Обсуждение поставок Украине танков Leopard активизировалось в последние месяцы. Германия, по данным Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal, отказывается от передачи танков до того, как аналогичный шаг сделают США с танками Abrams. В Берлине объясняли, что поставкам мешает прошлое Германии. «Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — говорил вице-канцлер Роберт Хабек.

Позиция Германии по поставкам танков Украине вызывает критику союзников страны по НАТО. В Польше говорили, что это может стать причиной международной изоляции Берлина.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус 24 января заявил, что немецкому правительству необходимо дополнительное время, чтобы принять решение. Он вновь отметил, что НАТО не должно напрямую участвовать в этом конфликте, но заявил, что Берлин не будет препятствовать обучению украинских военных обращению с Leopard.

Читайте на РБК Pro
«Мне грустно. Несите торт!»: почему на фоне стресса тянет на сладкое
В США началась эра протекционизма. Пришел ли конец свободной торговле
Как нанимать подходящих кандидатов, а не гнаться за призрачными лучшими
Россия покинула пятерку стран — лидеров по платежам офшорным юанем

Российские власти осуждают поставки вооружений Украине и настаивают, что они приведут к затягиванию конфликта.

Теги
танк Leopard поставки оружия военная помощь
Материалы по теме
Rheinmetall сообщил о наличии 139 танков Leopard для поставок Украине
Политика
В Госдепе посоветовали ждать от Германии новостей по танкам для Украины
Политика
Песков счел споры о танках для Украины «юридической эквилибристикой»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter