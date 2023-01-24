Зеленский ввел санкции против 22 иерархов РПЦ
Украина ввела санкции против 22 иерархов РПЦ, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Президент ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О применении персональных
специальных экономических и других ограничительных мер
(санкций)» от 23 января. В соответствии с ним, среди попавших под санкции:
- председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Санкции предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц.
Предыдущий пакет санкций в отношении россиян Зеленский вводил 7 января. Тогда ограничения распространили на российских артистов, в том числе Филиппа Киркорова, Диму Билана, Полину Гагарину, Анну Семенович, Евгения Петросяна.
Ранее под украинские санкции попали патриарх Кирилл, предприниматели Роман Абрамович, Елена Батурина, глава Башкирии Радий Хабиров и его советник Радик Юльякшин (также известен как Элвин Грей).
В сентябре Украина ввела санкции в отношении 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы. В июне Зеленский ввел санкции против президента Владимира Путина, а также российских министров и вице-премьеров. Они будут действовать бессрочно.
Материал дополняется