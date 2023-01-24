Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Герасимов назвал две новые угрозы безопасности России Политика, 00:45
Зеленский ввел санкции против 22 иерархов РПЦ Политика, 00:29
Создатель «Фиксиков» предупредил об окончании лицензий на западный софт Технологии и медиа, 00:00
«Фавориты на титул». Какие шансы у россиян на полуфинал Australian Open Спорт, 00:00
Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках Политика, 23 янв, 23:54
Зеленский запретил украинским чиновникам и депутатам отдыхать за границей Политика, 23 янв, 23:51
Маск в суде объяснил твиты о планах приватизировать Tesla Бизнес, 23 янв, 23:25
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Прокурор рассказал о роли «Черчилля» и «крутого опера» в деле Фургала Общество, 23 янв, 23:23
В Котельниках установят камеры из-за мигрантов с «Садовода» Общество, 23 янв, 23:03
Швеция возобновила прием заявлений на визы через неделю после сбоя Политика, 23 янв, 22:55
Вучич указал на нахождение Европы «де-факто в состоянии войны» Политика, 23 янв, 22:45
Герасимов рассказал об «исправлении на ходу» ошибок мобилизации Политика, 23 янв, 22:19
Сергей Лавров протестировал нейтралитет ЮАР Политика, 23 янв, 22:05
Пригожин показал полностью разрушенные окраины Соледара Политика, 23 янв, 22:00
Война санкций ,  
0 

Зеленский ввел санкции против 22 иерархов РПЦ

Зеленский сообщил о введении Киевом санкций против Легойды, Кипшидзе и еще 20 иерархов РПЦ

Украина ввела санкции против 22 иерархов РПЦ, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Президент ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О применении персональных
специальных экономических и других ограничительных мер
(санкций)» от 23 января. В соответствии с ним, среди попавших под санкции:

  • председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
  • заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Санкции предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц.

Предыдущий пакет санкций в отношении россиян Зеленский вводил 7 января. Тогда ограничения распространили на российских артистов, в том числе Филиппа Киркорова, Диму Билана, Полину Гагарину, Анну Семенович, Евгения Петросяна.

Ранее под украинские санкции попали патриарх Кирилл, предприниматели Роман Абрамович, Елена Батурина, глава Башкирии Радий Хабиров и его советник Радик Юльякшин (также известен как Элвин Грей).

В сентябре Украина ввела санкции в отношении 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы. В июне Зеленский ввел санкции против президента Владимира Путина, а также российских министров и вице-премьеров. Они будут действовать бессрочно.

Читайте на РБК Pro
Глава Etsy Джош Сильверман: «За первые недели я уволил каждого пятого»
Почему путь к когнитивному и ментальному здоровью лежит через желудок
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz

Материал дополняется

Теги
Персоны
Владимир Зеленский санкции Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал детали десятого пакета санкций ЕС в отношении ВПК России
Политика
США обвинили двух бизнесменов в выводе из-под санкций «яхты Вексельберга»
Политика
В ЕС пообещали «закрыть лазейки» новым пакетом санкций против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter