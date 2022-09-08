Украина ввела санкции против 606 российских политиков

Президент Украины Зеленский заявил о санкциях против 606 россиян из «руководящей верхушки»

В список попали 28 членов Совбеза, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Тех, у кого есть второе гражданство, лишат украинского, добавил он

Фото: Planet Pix via ZUMA Press Wire / ТАСС

Украина ввела санкции против 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета федерации и 424 депутатов Госдумы, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram.

Также Служба безопасности Украины провела операцию относительно деятельности некоторых находящихся под санкциями лиц, рассказал Зеленский. В результате были отстранены в том числе работники таможни, включая руководителей.

«А что касается тех из подсанкционных лиц, у кого еще и обнаружено иностранное гражданство, в частности российское и румынское, то на основании предложения Службы безопасности Украины и согласно нормам действующего законодательства принял решение о прекращении украинского гражданства этих лиц», — заявил Зеленский.

5 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. Все имущество, которое планируется конфисковать, делится на три категории: имущество, которое принадлежит российскому государству;

активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России; активы российских банков. «Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — уточнил он.

Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» Зеленский подписал 10 марта. Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости». Тогда документ касался только собственности юридических лиц.

6 августа Зеленский сообщил, что на Украине уже изъяли российские активы на 28 млрд гривен (около $765 млн). До этого директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщал, что в стране арестованы активы России и Белоруссии на сумму 30 млрд гривен (около $1 млрд).