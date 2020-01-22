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Путин пообещал не оставлять без работы Мединского

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами ведущих российских университетов в образовательном центре «Сириус» в Сочи заявил, что бывший министр культуры России Владимир Мединский, который не вошел в состав нового правительства, не останется без работы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Мединский продолжит трудиться в сфере культуры.

«Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет, чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему», — сказал глава государства.

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В ходе беседы одна из участниц мероприятия рассказала президенту о судьбе центра русского фольклора, созданного в 1990 году совместно с Минкультуры и РАН. По ее словам, данное учреждение было расформировано несколько лет назад. Путин в ответ пообещал, что попросит нового министра культуры Ольгу Любимову и ее предшественника Мединского заняться вопросами русского фольклора.

15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. В новое правительство Михаила Мишустина, члены которого были назначены 21 января, Владимир Мединский не вошел. Источники РБК говорили, что Мединский станет помощником президента по культуре.

Теги: Владимир Мединский, Владимир Путин, работа, культура
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