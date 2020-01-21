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Мединский перейдет на работу в Кремль

Владимир Мединский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства и подтвердил знакомый Мединского.

РБК направил запрос Мединскому.

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в 1992-м окончил МГИМО. В том же году вместе с Сергеем Михайловым, нынешним гендиректором информационного агентства ТАСС, и другими выпускниками МГИМО основал PR-агентство «Корпорация «Я», которое впоследствии стало учредителем агентства «Михайлов и партнеры». 

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В 2003–2011 годах был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов от фракции «Единая Россия». В 2010 году Мединский вошел в Комиссию при президенте России по противодействию фальсификации истории. В 2012 году занял должность министра культуры в правительстве Дмитрия Медведева.

Новым министром культуры во вторник была назначена Ольга Любимова, руководитель департамента кинематографии Минкультуры.

Недовольство работой Минкультуры, а также Минпросвещения, Минздрава и Минтруда после отставки кабинета Дмитрия Медведева официально высказывала партия «Единая Россия». О претензиях единороссов к этим четырем министерствам 17 января 2019 года заявил вице-спикер Госдумы и руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, замечания были озвучены на встрече с Михаилом Мишустиным, на тот момент еще кандидатом на должность премьер-министра.

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Минкультуры прилагает недостаточно усилий для развития домов культуры в малых городах и сельской местности, вопросы вызывает и эффективность финансирования кинематографа, а также выдача прокатных удостоверений фильмам, претендующим на прокат в России, заявил тогда Неверов.

Теги: Владимир Мединский, культура, президент, правительство
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