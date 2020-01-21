Мединский перейдет на работу в Кремль

Владимир Мединский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства и подтвердил знакомый Мединского.

РБК направил запрос Мединскому.

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в 1992-м окончил МГИМО. В том же году вместе с Сергеем Михайловым, нынешним гендиректором информационного агентства ТАСС, и другими выпускниками МГИМО основал PR-агентство «Корпорация «Я», которое впоследствии стало учредителем агентства «Михайлов и партнеры».

В 2003–2011 годах был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов от фракции «Единая Россия». В 2010 году Мединский вошел в Комиссию при президенте России по противодействию фальсификации истории. В 2012 году занял должность министра культуры в правительстве Дмитрия Медведева.