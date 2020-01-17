В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает «РИА Новости». Замечания были озвучены на встрече с Михаилом Мишустиными, который тогда еще был кандидатом в премьеры.

В качестве претензий к Министерству здравоохранения Неверов назвал нехватку специалистов узкого профиля и работу по лекарственному обеспечению, а также развитию фармацевтического рынка. По его словам, в результате «так называемой оптимизации здравоохранения» медицинская помощь стала менее доступной, особенно в сельской местности и отдаленных районах.

К тому же Неверов заявил, что Министерство культуры прилагает недостаточно усилий для развития домов культуры в малых городах и сельской местности. Он отметил, что вопросы вызывает эффективность финансирования кинематографа, а также выдача министерством прокатных удостоверений.

По словам Неверова, Министерство труда и социальной защиты имеет пробелы в работе по реализации президентских указов. Министерству необходимо строить на более высоком уровне работу по повышению реальных доходов россиян, добавил вице-спикер Госдумы.