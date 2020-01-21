Путин назначил заместителя мэра Москвы вице-премьером

Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), получил пост министра здравоохранения взамен ушедшей Вероники Скворцовой, которая работала в правительстве Медведева с 2012 года. 53-летний Мурашко в начале 90-х был врачом-акушером и гинекологом в Сыктывкаре, к 2006 году он дорос до должности министра здравоохранения Коми. В 2012 году он переехал в Москву, заняв пост замглавы Росздравнадзора, а в 2013 году — возглавил службу. Работу главой Росздравнадзора он совмещал с должностью заведующего кафедрой биомедицинской техники в МГТУ им. Баумана.

Максут Шадаев займет пост главы Минкомсвязи. Он окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития. С 2000 года он начала работать в частном секторе, 2002-2004 гг. работал в ИТ-компании IBS, заняв пост директора по развитию бизнеса. Карьеру чиновника он начал в 2004 году, став советником директора ФГУП НИИ «Восход», подведомственного Минкомсвязи. До 2008 года он был директором департамента государственных программ, развития инфраструктуры в министерстве. С 2008 по 2012 год он работал помощником главы администрации президента Сергея Нарышкина, советником Нарышкина он остался и после перехода того на пост спикера Госдумы. С 2014 по 2018 год работал министром госуправления, ИТ и связи Московской области. Его последняя должность — вице-президент «Ростелекама» и гендиректор «РТ Лабс» — дочерней компании корпорации.

Главой Минспорта назначили Олега Матыцина. Ранее он занимал должность ректора Российского государственного университета физической культуры и спорта. С 2015 года — глава Международной федерации университетского спорта (FISU).

Министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Ранее он возглавлял Тюменский государственный университет (ТюмГУ), а в январе был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. С 2016 года являлся депутатом Тюменской областной думы и главой Совета ректоров вузов Тюменской области. Работал на различных должностях в ТюмГУ.

Вместо Ольги Васильевой министром просвещения стал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов. До этого с 2002 года работал в Министерстве образования, возглавлял Федеральный центр тестирования, который занимался подготовкой проведения ЕГЭ, работал директором департамента регионального развития Министерства образования.

Министром труда — Антон Котяков

В соответствии со ст. 112 Конституции новоназначенный глава правительства России должен в течение недели представить президенту свои предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, в том числе кандидатуры вице-премьеров и министров. На основе этих предложений глава государства назначает новый состав правительства.

15 января президент Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. На следующий день Госдума дала согласие на назначение Мишустина главой правительства. В преддверии голосования тот провел встречи с парламентскими фракциями, в ходе которых анонсировал изменения в составе правительства (назначенные ранее министры и вице-премьеры по поручению президента продолжают исполнять свои обязанности). В ходе своего выступления в Госдуме новый премьер говорил, что все члены его правительства «будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития».

Комментируя назначение нового премьера глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что смена правительства повышает шансы на проведение реформ, а достижения Мишустина на посту руководителя ФНС увеличивают надежду на их начало. «Он чувствует нерв цифровизации и значение новых технологий для развития экономики, что, на мой взгляд, очень важно», — сказал Кудрин.

Мишустин заявил, что в составе правительства будут изменения, говорил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. В свою очередь депутат Алексей Корниенко сообщил, что на встрече с фракцией КПРФ Мишустин говорил, что «состав правительства поменяется на одну треть», но не обозначил конкретных людей.