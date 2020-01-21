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Путин назначил заместителя мэра Москвы вице-премьером

В новый кабинет министров попали бывший заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, бывший помощник президента Андрей Белоусов. Главой Минпросвещения стал Сергей Кравцов, а главой Минспорта — Олег Матыцин.
Марат Хуснуллин (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

В составе нового кабинета министров произошли перестановки, повышение до поста министра получили несколько федеральных и региональных чиновников.

  • Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента России.

  • Еще одним новым вице-премьером стал 53-летний Марат Хуснуллин — заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. С начала 2000-х годов он начал карьеру чиновника в правительстве Татарстана, с 2001 по 2010 год был министром строительства республики. С 2010 года, после того, как в Москве сменился градоначальник, он стал заместителем Сергея Собянина. В зону его ответственности входило строительство на территории Новой Москвы, развитие метрополитена.

  • На работу в правительство Мишустин взял своего бывшего подчиненного из Федеральной налоговой службы — замглавы ФНС Дмитрия Григоренко. Он станет вице-премьером — главой аппарата правительства. 41-летний чиновник закончил в 2000 году Кубанский госуниверситет и сразу же пошел работать в налоговую. К 2006 году он стал начальником отдела, а в 2013 году — замглавы ФНС. В сферу его работы входили модернизация налоговых органов, управление интерактивными сервисами.

  • Также еще одним вице-премьером стал Алексей Оверчук. Ранее он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

  • Кроме того, вице-премьером назначили Дмитрия Чернышенко. Ранее он являлся генеральным директором «Газпром медиа холдинга». На этой должности он работал с 2015 года.

  • Вице-премьером в состав правительства вошла Виктория Абрамченко — замглавы Минэкономразвития и глава Росреестра. Она начала карьеру в 1998 году в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству России (Роскомзем). В 2005 году она перешла в Минэкономразвития и стала заместителем директора департамента недвижимости. В 2012 году она вновь сменила ведомство, перешла в Минсельхоз и в 2015 году стала замглавы министерства. Главой Росреестра ее назначили в 2016 году.

Кроме того, вице-премьерами остались Игорь Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

Новыми министрами в правительстве стали:

Взамен Владимира Мединского, с 2012 года возглавлявшего Минкультуры, в правительство вошла его подчиненная Ольга Любимова. С 2018 года она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры. С начала 2000-х Любимова, дочь и.о. ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Бориса Любимова, работала на телевидении. Она специализировалась на православной тематике — в числе ее работ программы «Ортодокс», «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым». С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала».

Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), получил пост министра здравоохранения взамен ушедшей Вероники Скворцовой, которая работала в правительстве Медведева с 2012 года. 53-летний Мурашко в начале 90-х был врачом-акушером и гинекологом в Сыктывкаре, к 2006 году он дорос до должности министра здравоохранения Коми. В 2012 году он переехал в Москву, заняв пост замглавы Росздравнадзора, а в 2013 году — возглавил службу. Работу главой Росздравнадзора он совмещал с должностью заведующего кафедрой биомедицинской техники в МГТУ им. Баумана.

Максут Шадаев займет пост главы Минкомсвязи. Он окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития. С 2000 года он начала работать в частном секторе, 2002-2004 гг. работал в ИТ-компании IBS, заняв пост директора по развитию бизнеса. Карьеру чиновника он начал в 2004 году, став советником директора ФГУП НИИ «Восход», подведомственного Минкомсвязи. До 2008 года он был директором департамента государственных программ, развития инфраструктуры в министерстве. С 2008 по 2012 год он работал помощником главы администрации президента Сергея Нарышкина, советником Нарышкина он остался и после перехода того на пост спикера Госдумы. С 2014 по 2018 год работал министром госуправления, ИТ и связи Московской области. Его последняя должность — вице-президент «Ростелекама» и гендиректор «РТ Лабс» — дочерней компании корпорации.

Главой Минспорта назначили Олега Матыцина. Ранее он занимал должность ректора Российского государственного университета физической культуры и спорта. С 2015 года — глава Международной федерации университетского спорта (FISU).

Министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Ранее он возглавлял Тюменский государственный университет (ТюмГУ), а в январе был включен в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. С 2016 года являлся депутатом Тюменской областной думы и главой Совета ректоров вузов Тюменской области. Работал на различных должностях в ТюмГУ.

Вместо Ольги Васильевой министром просвещения стал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов. До этого с 2002 года работал в Министерстве образования, возглавлял Федеральный центр тестирования, который занимался подготовкой проведения ЕГЭ, работал директором департамента регионального развития Министерства образования.

Министром труда — Антон Котяков

Марат Хуснуллин — РБК: «Мы построим дом длиной от Москвы до Владивостока»
Бизнес

 

В соответствии со ст. 112 Конституции новоназначенный глава правительства России должен в течение недели представить президенту свои предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, в том числе кандидатуры вице-премьеров и министров. На основе этих предложений глава государства назначает новый состав правительства.

15 января президент Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. На следующий день Госдума дала согласие на назначение Мишустина главой правительства. В преддверии голосования тот провел встречи с парламентскими фракциями, в ходе которых анонсировал изменения в составе правительства (назначенные ранее министры и вице-премьеры по поручению президента продолжают исполнять свои обязанности). В ходе своего выступления в Госдуме новый премьер говорил, что все члены его правительства «будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития».

Комментируя назначение нового премьера глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что смена правительства повышает шансы на проведение реформ, а достижения Мишустина на посту руководителя ФНС увеличивают надежду на их начало. «Он чувствует нерв цифровизации и значение новых технологий для развития экономики, что, на мой взгляд, очень важно», — сказал Кудрин.

Мишустин заявил, что в составе правительства будут изменения, говорил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. В свою очередь депутат Алексей Корниенко сообщил, что на встрече с фракцией КПРФ Мишустин говорил, что «состав правительства поменяется на одну треть», но не обозначил конкретных людей.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Мишустин, правительство, министры
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