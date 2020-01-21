Путин назначил заместителя мэра Москвы вице-премьером
В составе нового кабинета министров произошли перестановки, повышение до поста министра получили несколько федеральных и региональных чиновников.
- Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента России.
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Еще одним новым вице-премьером стал 53-летний Марат Хуснуллин — заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. С начала 2000-х годов он начал карьеру чиновника в правительстве Татарстана, с 2001 по 2010 год был министром строительства республики. С 2010 года, после того, как в Москве сменился градоначальник, он стал заместителем Сергея Собянина. В зону его ответственности входило строительство на территории Новой Москвы, развитие метрополитена.
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На работу в правительство Мишустин взял своего бывшего подчиненного из Федеральной налоговой службы — замглавы ФНС Дмитрия Григоренко. Он станет вице-премьером — главой аппарата правительства. 41-летний чиновник закончил в 2000 году Кубанский госуниверситет и сразу же пошел работать в налоговую. К 2006 году он стал начальником отдела, а в 2013 году — замглавы ФНС. В сферу его работы входили модернизация налоговых органов, управление интерактивными сервисами.
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Также еще одним вице-премьером стал Алексей Оверчук. Ранее он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.
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Кроме того, вице-премьером назначили Дмитрия Чернышенко. Ранее он являлся генеральным директором «Газпром медиа холдинга». На этой должности он работал с 2015 года.
- Вице-премьером в состав правительства вошла Виктория Абрамченко — замглавы Минэкономразвития и глава Росреестра. Она начала карьеру в 1998 году в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству России (Роскомзем). В 2005 году она перешла в Минэкономразвития и стала заместителем директора департамента недвижимости. В 2012 году она вновь сменила ведомство, перешла в Минсельхоз и в 2015 году стала замглавы министерства. Главой Росреестра ее назначили в 2016 году.
Кроме того, вице-премьерами остались Игорь Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.
Новыми министрами в правительстве стали:
Взамен Владимира Мединского, с 2012 года возглавлявшего Минкультуры, в правительство вошла его подчиненная Ольга Любимова. С 2018 года она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры. С начала 2000-х Любимова, дочь и.о. ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Бориса Любимова, работала на телевидении. Она специализировалась на православной тематике — в числе ее работ программы «Ортодокс», «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым». С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала».