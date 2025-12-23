 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Генштаб ВСУ объяснил отступление из Северска

Военная операция на Украине
ВСУ оставили Северск в Донбассе для сохранения жизней солдат, сообщил Генштаб Украины. Путин назвал этот город значимым для России
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Украинская армия оставила город Северск в Донбассе для сохранения жизней военнослужащих и боеспособности подразделений, сообщил в телеграм-канале Генштаб ВСУ.

О взятии Северска начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил 11 декабря. «В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск, значимый для нас русский город... Открыта возможность для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях», — оценил президент Владимир Путин.

Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Северск — город в северо-западной части Донбасса. Расположен в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Бахмута (Артемовск) — 30 км. Город имел стратегическое значение для ВСУ, поскольку он прикрывал дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.

В декабре в ходе совещания в Кремле Путин отметил «хорошую динамику на всех направлениях» на севере ДНР, речь шла о полном переходе Северска под контроль российской армии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российские войска вошли в Северск в начале октября, с восточной части города. Подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение ВСУ в районах Северска, Дроновки, Переездного, Константиновки, Плещеевки, Веролюбовки, Иванополья и Александрово-Калиново в ДНР.

30 сентября Минобороны отчиталось о взятии населенного пункта Северск Малый, днем ранее ВС России взяли под контроль село Шандриголово и город Кировск в регионе.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Северск Донбасс Генеральный штаб ВСУ Военная операция на Украине
