Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии Шандриголово в ДНР под контроль

Минобороны: населенный пункт Шандриголово в ДНР перешел под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад», уточнили в ведомстве. По состоянию на 2015 год в селе Шандриголово проживало 207 человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

Село Шандриголово (бывшее название — Шандриголовка) расположено в Краматорском районе ДНР, примерно в 17 км от города Лиман. По состоянию на 2015 год там проживали 207 человек.

Помимо прочего, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка в Харьковской области. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы, пять складов боеприпасов и три танка, добавили в Минобороны.

27 сентября в ведомстве отчитывались о контроле над селами Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области. Также, по данным министерства, к тому моменту российские военные заняли 1,1 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища.

