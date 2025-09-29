Минобороны сообщило о взятии Шандриголово в ДНР под контроль
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».
Село Шандриголово (бывшее название — Шандриголовка) расположено в Краматорском районе ДНР, примерно в 17 км от города Лиман. По состоянию на 2015 год там проживали 207 человек.
Помимо прочего, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка в Харьковской области. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы, пять складов боеприпасов и три танка, добавили в Минобороны.
27 сентября в ведомстве отчитывались о контроле над селами Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области. Также, по данным министерства, к тому моменту российские военные заняли 1,1 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища.
