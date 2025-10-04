 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В ДНР сообщили о начале боев за Северск

Советник главы ДНР Кимаковский: начались бои за Северск
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска вошли в Северск, в городе начались бои, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — сказал он.

Минобороны 30 сентября сообщило о взятии населенного пункта Северск Малый в ДНР. По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».

На онлайн-картах он не отмечен. Судя по карте, которую показывало ведомство, Северск Малый расположен рядом с городом Северск и селами Дроновка и Серебрянка (северо-восток ДНР).

Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Фото:Spencer Platt / Getty Images

2 октября Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Переездное, Константиновка, Плещеевка, Веролюбовка, Иванополье и Александро-Калиново в ДНР. 29 сентября ведомство отчитывалось о контроле над селом Шандриголово и городом Кировск в регионе.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Северск ДНР Военная операция на Украине
Материалы по теме
Российские военные заняли три села в ДНР и Днепропетровской области
Политика
В Минобороны заявили о постепенном взятии под контроль Кировска в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль Переездного в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом Общество, 09:52
Глава ЭКСМО рассказал о снижении спроса на эзотерику Общество, 09:42
В ДНР сообщили о начале боев за Северск Политика, 09:35
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
Отнимут ли у Анкалаева чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе Спорт, 09:30
Осень — время открывать для себя российские вина Вино, 09:26
Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Тольятти Общество, 09:14
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Японии впервые выбрали женщину премьер-министром Политика, 09:11
Доходность 100% на падающем рынке: лучшие акции с начала 2025 года Инвестиции, 09:00
Горячо сейчас: 12 супов, которые согреют быстрее пледа Вино, 09:00
CBS узнал, что США заплатят $2500 подросткам-мигрантам, чтобы они уехали Политика, 08:52
Bloomberg узнал о беспокойстве в Норвегии насчет Премии мира и Трампа Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии Общество, 08:20