В ДНР сообщили о начале боев за Северск
Российские войска вошли в Северск, в городе начались бои, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — сказал он.
Минобороны 30 сентября сообщило о взятии населенного пункта Северск Малый в ДНР. По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».
На онлайн-картах он не отмечен. Судя по карте, которую показывало ведомство, Северск Малый расположен рядом с городом Северск и селами Дроновка и Серебрянка (северо-восток ДНР).
2 октября Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Переездное, Константиновка, Плещеевка, Веролюбовка, Иванополье и Александро-Калиново в ДНР. 29 сентября ведомство отчитывалось о контроле над селом Шандриголово и городом Кировск в регионе.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов