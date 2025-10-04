В ДНР сообщили о начале боев за Северск

Российские войска вошли в Северск, в городе начались бои, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — сказал он.

Минобороны 30 сентября сообщило о взятии населенного пункта Северск Малый в ДНР. По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».

На онлайн-картах он не отмечен. Судя по карте, которую показывало ведомство, Северск Малый расположен рядом с городом Северск и селами Дроновка и Серебрянка (северо-восток ДНР).

