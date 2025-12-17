 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» героям России — участникам спецоперации дал оценку операции по взятию города Северск в ДНР. Кадры публикует Кремль.

«В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск, значимый для нас русский город... Открыта возможность для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях», — подчеркнул глава государства.

Материал дополняется.

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 17:58
Эксперты оценили рост предложения в небоскребах бизнес-класса в Москве Недвижимость, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход Экономика, 18:11
ВЭБ.РФ оценил потенциал роста инвестиций в устойчивое развитие Отрасли, 18:11
Путин назвал Северск значимым для России городом Политика, 18:07
Лидеры рекламной индустрии нашли «формулу креативной эффективности» Пресс-релиз, 18:06
Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления Политика, 18:05
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В России объявили нежелательной НПО из Саксонии Политика, 18:02
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире Спорт, 18:00
Кастом как предчувствие. Почему индивидуальная отделка стала новым шиком Недвижимость, 17:56
ЦБ впервые за месяц поднял курс доллара выше ₽80 Инвестиции, 17:53
Дисконты на Urals растут: что будет с бюджетом и рублем. ВидеоПодписка на РБК, 17:49 
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву перед Новым годом Город, 17:43