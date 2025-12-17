Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления

Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» героям России — участникам спецоперации дал оценку операции по взятию города Северск в ДНР. Кадры публикует Кремль.

«В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск, значимый для нас русский город... Открыта возможность для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях», — подчеркнул глава государства.

