Минобороны сообщило о взятии Кировска в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Группировка войск «Запад» взяла под контроль поселок Кировск в ДНР, сообщило Минобороны.

«29 сентября 2025 года на краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировкой войск «Запад» освобожден населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Поселок находится близ границы ЛНР на севере ДНР. В 2016 году был переименован украинскими властями в Заречное.

Днем ранее Минобороны сообщало, что идет зачистка пригородов Кировска. В целом населенный пункт фигурирует в сводках военного ведомства с 2022 года.

За сутки это второй населенный пункт в районе Красного Лимана (Лимана с 2016 года), о контроле над которым сообщает министерство. Днем стало известно о занятом Россией селе Шандриголово, оно находится северо-западнее Кировска.

Материал дополняется