Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова

Гарри Каспаров заочно арестован по делу об оправдании терроризма. В октябре ФСБ сообщала, что ему вменяют насильственный захват власти и создание террористического сообщества

Гарри Каспаров (Фото: Константин Седнев / IMAGO / Global Look Press)

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан Минюстом иноагентом) по ч. 2 ст. 205.2 УК — публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или его пропаганда.

Следствие подало соответствующее ходатайство 22 декабря. Согласно картотеке, в тот же день оно было удовлетворено. В силу решение должно вступить 26 декабря.

Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Каспаров — советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад. В 2005 году Каспаров объявил о завершении шахматной карьеры, а семь лет спустя был избран в Координационный совет российской оппозиции. Вскоре он объявил, что покинул Россию и продолжает политическую деятельность из-за границы.

После начала военных действий на Украине в феврале 2022 года Каспаров стал одним из организаторов «Форума свободной России» и «Российского комитета действия» (обе организации признаны нежелательными в России). Входит в «Антивоенный комитет России», который Генпрокуратура также признала нежелательным. В 2024-м бывшего чемпиона мира внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В октябре ФСБ сообщила, что против Каспарова и других участников комитета, в том числе одного из основателей Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов), возбуждены уголовные дела по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и участии в нем (ст. 278, ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.4).

Каспаров уже заочно арестован в России — в 2024 году такое решение вынес суд в Коми.