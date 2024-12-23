НАТО необходимо нарастить производство вооружений и расходы на оборону для защиты в долгосрочной перспективе, считает Рютте. Власти России подчеркивают, что у страны нет причин воевать с альянсом

Марк Рютте (в центре) (Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters)

Государства НАТО должны нарастить расходы на оборону и заняться укреплением оборонной промышленности. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте в интервью DPA.

По мнению Рютте, производство вооружений также следует расширять, поскольку сейчас альянс не выпускает достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе.

«Если мы не увеличим расходы на оборону, через четыре-пять лет у нас возникнут серьезные проблемы», — считает он (цитата по Süddeutsche Zeitung).

По мнению Рютте, сейчас НАТО «не нужно бояться» возможного нападения России. «Но в долгосрочной перспективе я обеспокоен. <...> У нас еще есть время подготовиться и укрепить наши силы сдерживания, чтобы предотвратить войну на территории НАТО. Но мы должны действовать сейчас», — сказал генсек.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет причин воевать с НАТО.

На июльском саммите в Вильнюсе в 2023 году НАТО установил минимальную планку расходов на оборону для каждого из своих членов — 2% ВВП. По данным Financial Times, к декабрю 2024-го требование исполняли только 23 из 32 членов альянса.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп, который не раз призывал остальные государства НАТО исполнять свои финансовые обязательства перед альянсом, собирается потребовать от них увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, говорили газете источники. Два собеседника предположили, что Трамп в конечном итоге остановится на 3–3,5%.

Увеличение оборонных расходов, по словам одного из источников, избранный президент собирается увязать с продолжением торговли с Соединенными Штатами на выгодных условиях.

Рютте в интервью DPA отметил, что ожидает со стороны Трампа давления. «Он захочет, чтобы мы сделали больше, и он прав. Мы должны сделать больше», — считает генсек.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы. «Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали военные действия на Донбассе», — говорил он.

По словам Путина, руководство НАТО пытается запугать население стран — членов блока мнимой российской угрозой. «Думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк», — отмечал президент.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил 20 декабря, что к вооруженному конфликту с Москвой готовится НАТО. Власти обеспечат безопасность страны при любых сценариях, подчеркнул он.