Рютте предупредил о серьезных проблемах, если НАТО не увеличит траты
Государства НАТО должны нарастить расходы на оборону и заняться укреплением оборонной промышленности. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте в интервью DPA.
По мнению Рютте, производство вооружений также следует расширять, поскольку сейчас альянс не выпускает достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе.
«Если мы не увеличим расходы на оборону, через четыре-пять лет у нас возникнут серьезные проблемы», — считает он (цитата по Süddeutsche Zeitung).
По мнению Рютте, сейчас НАТО «не нужно бояться» возможного нападения России. «Но в долгосрочной перспективе я обеспокоен. <...> У нас еще есть время подготовиться и укрепить наши силы сдерживания, чтобы предотвратить войну на территории НАТО. Но мы должны действовать сейчас», — сказал генсек.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет причин воевать с НАТО.
На июльском саммите в Вильнюсе в 2023 году НАТО установил минимальную планку расходов на оборону для каждого из своих членов — 2% ВВП. По данным Financial Times, к декабрю 2024-го требование исполняли только 23 из 32 членов альянса.
В то же время избранный президент США Дональд Трамп, который не раз призывал остальные государства НАТО исполнять свои финансовые обязательства перед альянсом, собирается потребовать от них увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, говорили газете источники. Два собеседника предположили, что Трамп в конечном итоге остановится на 3–3,5%.
Увеличение оборонных расходов, по словам одного из источников, избранный президент собирается увязать с продолжением торговли с Соединенными Штатами на выгодных условиях.
Рютте в интервью DPA отметил, что ожидает со стороны Трампа давления. «Он захочет, чтобы мы сделали больше, и он прав. Мы должны сделать больше», — считает генсек.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы. «Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали военные действия на Донбассе», — говорил он.
По словам Путина, руководство НАТО пытается запугать население стран — членов блока мнимой российской угрозой. «Думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк», — отмечал президент.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил 20 декабря, что к вооруженному конфликту с Москвой готовится НАТО. Власти обеспечат безопасность страны при любых сценариях, подчеркнул он.
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