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Военная операция на Украине ,  
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Разведка США не увидела у России стремления к конфликту с ними или НАТО

Разведка США: Россия почти наверняка не хочет конфликта со Штатами или НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия почти наверняка не хочет прямого военного столкновения с США или НАТО, говорится в ежегодном докладе разведки США с оценкой угроз безопасности. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с вооруженными силами США и с НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе», — говорится в докладе. В прошлогоднем докладе разведка пришла к такому же выводу.

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В Москве полагают, что «Россия ослабила украинские усилия по возвращению значительной части территорий» и что «поддержка Украины со стороны Запада и США является ограниченной, особенно в свете войны между Израилем и ХАМАС», считают в разведслужбе.

Также в докладе отмечено «глубокое экономическое воздействие Москвы с Пекином». Россия, несмотря на введение Западом санкций, продолжает смягчать их последствия, в том числе за счет контактов с иностранными партнерами, заключила разведка.

В докладе разведки за 2023 год отмечалось, что, хотя Москва не стремится к конфликту с НАТО, его потенциал по-прежнему сохраняется. Разведывательное сообщество США тогда назвало Россию серьезным вызовом для страны в ключевых областях, допустив, что ситуация не изменится в течение ближайшего десятилетия.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с НАТО. В интервью журналисту Такеру Карлсону глава государства сказал, что руководство альянса пытается запугать население стран-членов блока мнимой российской угрозой. «Думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк», — говорил он.

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Теги
Нацразведка США США НАТО вооруженный конфликт
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