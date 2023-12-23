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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ предсказали тотальную мобилизацию украинцев и переговоры с Россией

ВСУ предложили украинцам готовиться к тотальной мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не располагает таким потенциалом, как Россия, и 2024 год будет труднее, чем 2022 и 2023-й вместе взятые, считают в украинской армии. Москва заявляла о готовности к переговорам с Киевом, но с учетом своих интересов
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и тяжелой зиме, при этом конфликт с Россией, как и любой другой, закончится переговорами, заявил в интервью «ДнiпроTV» начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

«2024 [год] будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 [годы] вместе взятые. Я считаю, что эта война закончится, и как любая война в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции», — сказал он (цитата по изданию «Страна»).

Самовар выразил мнение, что у Украины нет такого потенциала в деньгах и других ресурсах, как у России, и если та продолжит действовать нынешними темпами, то достигнет успеха.

Зеленский рассказал о просьбе военных мобилизовать 500 тыс. украинцев
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Генштаб Украины и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просят мобилизовать дополнительно 500 тыс. человек, заявил в середине декабря президент страны Владимир Зеленский. В то же время он сказал, что пока у него нет понимания по поводу демобилизации тех, кто уже служит, и ожидает от военных конкретики на эту тему.

Минобороны Украины на этом фоне заявило, что планирует набрать «нужное для защиты страны» количество людей любым способом: добровольным или принудительным. В конфликте должны принять участие все граждане, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. При этом глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что эффективность принудительно мобилизованных украинцев «почти нулевая».

Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов, заявлял президент Владимир Путин. Киеву перейти к диалогу не позволяет Запад, считает глава МИДа Сергей Лавров. США и их союзники делают всё, чтобы затянуть конфликт, а поставки вооружений показывают «их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», говорил министр обороны Сергей Шойгу.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ВСУ мобилизация
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