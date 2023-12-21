Данилов заявил, что в конфликте должны участвовать все украинцы

Глава СНБО Данилов заявил, что в конфликте на Украине должны участвовать все ее граждане, несправедливо, когда кто-то участвует в боях, а кто-то «фишками в казино кидается». Власти России заявляли о провале контрнаступления ВСУ

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В конфликте на Украине должны принять участие все ее граждане, заявил секретарь Службы нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

«То успокоение, когда определенное время считалось, что война — это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло, это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этой войне, а не выборочно — кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Ранее сегодня глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью изданиям Bild, Welt и Politico сообщил о планах призвать на службу проживающих за границей украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. «Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы вышлем вам приглашение», — сказал он, добавив, что украинские власти все еще обсуждают, что произойдет, если адресаты не явятся добровольно.

В украинском Минобороны позже опровергли вывод СМИ о том, что за неявку в призывной пункт проживающим за рубежом украинцам будут грозить санкции. Начальник управления прессы и информации ведомства Илларион Павлюк заявил, что Bild «сместил акцент» в словах Умерова. «Он в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии», — сказал Павлюк (цитата по «Страна.ua»). Он добавил, что обсуждения механизма призыва в ВСУ из-за рубежа на повестке дня нет.

В начале декабря 2023 года в офисе президента Украины заявили о необходимости новой волны мобилизации в стране. Советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк говорил, что она будет проходить сложно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложении Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного мобилизовать еще 450–500 тыс. человек. На это, по его словам, понадобится 500 млрд грн (около $13 млрд), украинский президент хочет понимания от правительства, откуда на мобилизацию будут деньги. Кроме того, Зеленский ожидает конкретики от военных по поводу ротационных вопросов и отпусков.

Залужный отмечал, что возникла проблема с тем, что нужно кем-то заменять военнослужащих с передовой. В связи с этим он указывал на то, что уволенные Зеленским областные военкомы были профессиональными, знали, как работать, и процесс мобилизации нужно вернуть в прежний формат. Отставки президент связывал с коррупцией, а осенью власти Украины решили привлечь рекрутинговые компании и перейти на гибкую систему мобилизации.

Власти России неоднократно заявляли, что контрнаступление ВСУ провалилось. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, с начала боевых действий Украина потеряла 383 тыс. человек убитыми и ранеными, из них 159 тыс. — с начала контрнаступления.