В Совфеде заявили о риске вербовки россиян, уехавших из России после начала спецоперации

В Совфеде предупредили о рисках вербовки уехавших россиян в ЦРУ и МИ-6

Кампания западных спецслужб по вербовке иноагентов требует детального анализа и, возможно, законодательного реагирования, считают в Совете Федерации

Спецслужбы «недружественных» стран, в том числе ЦРУ, МИ-6 и украинская разведка, «буквально открыто вербуют» находящихся за границей российских граждан в качестве потенциальных шпионов и диверсантов для подрывной деятельности в России, говорится в докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Противодействие такого рода деятельности также требует упорной и профессиональной работы, включая должную мобилизацию общественности внутри страны, разумеется, в строгом соответствии с действующим законодательством», — отмечается в тексте документа.

С осени 2021 года и особенно после начала специальной военной операции на Украине часть россиян «внепланово» выехала за рубеж, но далеко не все из них сделали это по «по причинам, подпадающим под действие российского административного или уголовного законодательства». «Однако в условиях, когда спецслужбы из стран НАТО и аффилированные с ними структуры развернули активную кампанию по вербовке иноагентов, находящиеся за рубежом лица оказываются в этом смысле в зоне очевидного риска», — отмечают авторы доклада.

Там также указано, что такого рода вызовы, даже если они не касаются 99,99% россиян, требуют детального анализа и, возможно, дополнительного законодательного реагирования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков весной заявил, что в Кремле не считают врагами государства тех, кто уехал из России, испугавшись или не поняв решение о начале спецоперации на Украине. В то же время он счел «врагами государства» людей, которые «не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть и нападать на наших героев военных».

В Кремле также утверждали, что не видят ничего трагичного в ситуации с отъездом российских ученых за рубеж, поскольку это вопрос конкурентной среды и миграции. Так Песков прокомментировал данные главного секретаря президиума РАН Николая Долгушкина о том, что количество ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, с 2012 года выросло в пять раз.

Песков несколько раз заявлял, что власти не планируют закрывать границы, в том числе после введения военного положения в новых российских регионах.

В декабре глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допускал изменения в законодательство, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, уехавших из России после начала частичной мобилизации. В Кремле прокомментировали, что не обсуждают такие инициативы. Клишас позже анонсировал внесение в Думу законопроекта об ограничениях для находящихся за рубежом российских специалистов, работающих в удаленном режиме