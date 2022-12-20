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Клишас пообещал завершить проект об ограничении удаленки на неделе

Сенатор Клишас: работу над проектом об ограничении удаленки закончат на неделе
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Законопроект о запрете работникам ряда специальностей работать из-за рубежа отправят на отзыв в правительство в ближайшие дни, заявил на пресс-конференции председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Мы этот законопроект <...> завтра-послезавтра [доработаем], кое-какие технические вещи доделаем и отправим на отзыв правительства», — сказал он.

После получения отзыва кабинета министров законопроект направят в Госдуму, сообщил сенатор. Конкретный перечень специальностей, по которым будет запрещена работа из-за рубежа, должно определить правительство, пояснил Клишас.

О том, что в Госдуму собираются внести законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну, Клишас как один из разработчиков инициативы сообщил 14 декабря. Сенатор в разговоре с «Ведомостями» указывал, что мера будет действовать для сотрудников из «чувствительных сфер экономики», в числе которых он упоминал государственный сектор и транспортную безопасность.

В Минцифры заявили, что ограничение может привести к «снижению темпов развития цифровых платформ и решений», что, в свою очередь, «может негативно сказаться на их конкурентоспособности». При этом в ведомстве назвали «невозможной» удаленную работу в проектах по развитию государственных информационных систем.

Клишас объяснял, что изменения в законодательство нужны, чтобы сделать нахождение за границей «менее комфортным» для россиян, покинувших страну с началом частичной мобилизации. «Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — говорил сенатор.

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Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о ее завершении. После этого в Кремле неоднократно заявляли, что новая мобилизация не планируется.

Теги
Андрей Клишас Совфед Совет Федерации удаленная работа
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